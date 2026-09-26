Promi-Wiesn-Wahnsinn geht weiter: VIPs feiern zweites Oktoberfest-Wochenende

Das Oktoberfest lockt 2026 wieder viele Promis nach München. Was war in der ersten Wiesn-Woche geboten und wie prominent ist das zweite Wochenende gestartet? Die AZ gibt einen Überblick.

Heidi Klum, Lottie Moss, Arnold Schwarzenegger, Florian Silbereisen – das Oktoberfest 2026 hat in den letzten Tagen hochkarätige Promi-Gäste begrüßt. Nachdem sich bereits zum Eröffnungswochenende zahlreiche VIPs auf der Wiesn gezeigt haben, wird das zweite Wochenende ebenfalls kräftig gefeiert. Auch unter der Woche war einiges geboten.

Prominente Wiesn-Besucher: Wer bislang auf dem Oktoberfest gefeiert hat

Den "WiesnBummel" von Cathy Hummels etwa wollten sich die Stars und Sternchen nicht entgehen lassen. Die Münchnerin hatte unter anderem Oliver Pocher, Joelina Drews und Simone Ballack geladen. Jenny Elvers verriet der Abendzeitung vor Ort: "Die Wiesn ist für mich vor allem Lebensfreude pur."

Bei der Damenwiesn von Mietwagen-Königin Regine Sixt im Schützenzelt und der "Red Ladies Wiesn" von Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis, Dirndl-Designerin Astrid Söll und PR-Lady Birgit Fischer-Höper in den Wildstuben kamen einige Promi-Damen zusammen, um sich für den guten Zweck einzusetzen. Dabei kamen mehrere zehntausend Euro für Menschen in Not zusammen.

Was Maria Riesch und Thomas Gottschalk der Abendzeitung verraten haben

Die Stars ließen sich aber nicht nur bei Promi-Events auf der Theresienwiese blicken. Thomas Gottschalk etwa genoss einen gemütlichen Nachmittag mit Ehefrau Karina. "Mir geht es ausgezeichnet", schwärmte der Entertainer im kurzen Gespräch mit der Abendzeitung. Für Maria Riesch und Partner Johann Schrempf blieb es bei einem einmaligen Oktoberfest-Ausflug. Der Freund der Ski-Legende war nur für ein paar Tage nach München gekommen, wie sie der AZ verraten hatte.

Zweites Wiesn-Wochenende startet wieder mit vielen VIPs

Auch das zweite Wochenende startete überaus prominent: Am Freitagabend (25. September) etwa erschienen Bill und Tom Kaulitz mit Heidi Klum in Kufflers Weinzelt. Die VIP-Zwillinge und das Topmodel warben dort für die neue Tequila-Marke "KAA DOS". Der Sänger von Tokio Hotel hatte offenbar ein Wiesn-Date dabei – er zeigte sich sehr vertraut mit einem unbekannten jungen Mann.

Auch Dirndl-Designerin Kinga Mathe hatte zu ihrem eigenen Wiesn-Event geladen und begrüßte bekannte Gäste wie Model Monica Meier-Ivancan, Schauspielerin Laura Osswald und die Meise-Zwillinge Nina und Julia in Käfers Wiesn-Schänke.

Am Freitagabend wollten sich weitere VIPs das größte Volksfest der Welt nicht entgehen lassen. Die Abendzeitung erwischte etwa Mats Hummels, als er mit Freundin Nicola Cavanis gegen 22 Uhr beinahe unbemerkt ins Schützenzelt kam. Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt wollte die Wiesn gemütlich in Käfers Wiesn-Schänke genießen.

Tijen Onaran startet gut erholt ins Oktoberfest

In dem Promi-Hotspot traf die Abendzeitung am Freitagabend auch Tijen Onaran. "Das ist heute erst mein zweiter Wiesn-Besuch, weil ich ganz frisch aus dem Urlaub komme", schwärmte die Unternehmerin. "Ich war in Griechenland auf Kos und das war wunderschön. Und die Bräune hält auch noch an – perfekt für mein rotes Dirndl." Zu einem perfekten Wiesn-Tag gehört für den "Die Höhle der Löwen"-Star "Abschalten, Leichtigkeit – wir haben alle gerade nur noch schlechte Nachrichten um uns – und einfach Spaß haben mit guten Leuten. Ich finde, auf der Wiesn lernt man immer tolle Leute kennen – egal in welchem Zelt du bist. So eine Vielfalt an unterschiedlichen Persönlichkeiten erlebe ich sonst nirgends."

Lara Mandoki: "Das erste Mal seit vier Jahren, dass ich während der Wiesn nicht drehen muss"

Schauspielerin Lara Mandoki war in der ersten Woche bereits fleißig auf der Wiesn unterwegs, wie sie der AZ vor dem Käferzelt erzählte. "Es ist tatsächlich seit vier Jahren das erste Mal, dass ich nicht während der Wiesn drehen muss – und das nutze ich gerade richtig aus." Anfällig für die Wiesn-Grippe ist Lara Mandoki laut eigener Aussage nicht: "Aber ich bin auch wirklich gut, was Zink, Ingwer und Co. angeht. Wir Münchner wissen ja, wie es läuft und was wir machen müssen!"

Welche weiteren Stars und Sternchen in der ersten Wiesn-Woche und den Start des zweiten Oktoberfest-Wochenendes feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.