Promi-Aufreger 2025: Mit diesen Aktionen haben die VIPs für Aufsehen gesorgt

2026 klopft schon an die Türe, denn in wenigen Tagen steht der Jahreswechsel an. Welche Promis haben dieses Jahr besonders für Schlagzeilen gesorgt? Die AZ blickt zurück.

Auch 2025 haben die Promis wieder für ordentlich Furore gesorgt.

Ob die Trennung bei Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, die Verurteilung des gefallenen Starkochs Alfons Schuhbeck oder das "Rosenheim-Cops"-Aus von Marisa Burger – 2025 haben die Promis wieder für unterhaltsame, aufregende und manchmal auch skandalöse Geschichten gesorgt. Die AZ zeigt, was Sie als Leser heuer am meisten interessiert hat.

Bye, bye Nemec und Wachtveitl: Nachfolger für München-Tatort

2026 endet eine Ära: Nach über 100 gemeinsamen Folgen verabschieden sich Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl vom München-Tatort. Der letzte Auftritt der beiden TV-Kommissare ist bereits abgedreht, danach bekommt mit Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer ein neues Duo eine Chance.

Trauer um Naddel: Ex von Dieter Bohlen starb einsam

Ihr Leben war oft geprägt von öffentlichem Spott – nur selten konnte Nadja Abd el Farrag mit positiven Schlagzeilen aus ihrem Leben glänzen. Nach ihrer Trennung von Poptitan Dieter Bohlen schaffte sie es nie, sich als eigenständige Person in der Unterhaltungsbranche zu etablieren. Es folgten Alkohol-Abstürze, öffentliche Promi-Streits und schließlich die finanzielle Pleite. Am 9. Mai starb sie in einer Hamburger Klinik an Organversagen.

Besonderes Karriere-Ende: Marianne und Michael sagen Servus

In der Volksmusik-Branche gehören Marianne und Michael Hartl zu den großen Stars – doch damit ist jetzt Schluss. Das beliebte Duo aus München hat der Bühne Lebwohl gesagt und sich aus dem Showgeschäft zurückgezogen, nachdem Michael einen Schlaganfall und mehrere Operationen hatte. "Wir müssen an uns denken. Jetzt sind wir dran", sagte Ehefrau Marianne der AZ.

Absoluter Geheimtipp: Hier geht Johann Lafer privat in München essen

Johann Lafer zählt zu den besten Promi-Köchen in Deutschland – obwohl er eigentlich aus Österreich stammt. Aber wo geht ein Star-Gastronom hin, wenn ihn in München mal der kleine Hunger überkommt? Die Antwort des 68-Jährigen im AZ-Gespräch überraschte:

Monika Gruber: Ärger vor Gericht und schamvoller Busen-Blitzer

Für Monika Gruber hatte das Jahr 2025 einiges in petto. Nach ihrem Karriere-Aus verkündete sie, 2026 wieder auf der Bühne stehen zu wollen. Einer ihrer wenigen Auftritte dieses Jahr war in München vor Gericht, denn die Gruberin hatte Schimmel-Ärger in ihrem Haus. Außerdem enthüllte sie einen privaten Busen-Blitzer, als ihr im Supermarkt eine Prosecco-Flasche explodierte.

Martin Rütter trifft herzzerreißende Entscheidung

Hundeprofi Martin Rütter musste im Sommer 2025 einen schweren Verlust verkraften. Bei seiner geliebten Hündin Emma wurde Lungenkrebs im Endstadium festgestellt. Der Australian-Shepherd-Terrier-Mix wurde im Alter von zwölf Jahren eingeschläfert.

Cathy Hummels muss auf Sohn Ludwig verzichten

Als alleinerziehende Mama ist Cathy Hummels es eigentlich gewohnt, ihr Leben um ihren Sohn Ludwig zu planen. Seit dem Sommer lebt aber auch ihr Ex Mats Hummels wieder in München. Die Promi-Eltern haben sich für Co-Parenting entschieden, weshalb Ludwig immer wieder mehrere Tage am Stück bei seinem Vater verbringt. "Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich einfach meinen Sohn nicht erwarten kann. Das [...] macht mich auch irgendwie traurig", schrieb sie dazu in ihrer Instagram-Story.

Alfons Schuhbeck verurteilt – Anwalt verliert Promi-Klient aus den Augen

Subventionsbetrug, Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung – es waren harte Vorwürfe, mit denen Alfons Schuhbeck vor Gericht konfrontiert wurde. Der einstige Starkoch und gefallene Liebling der Münchner Society wurde zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Nach der Verkündung der Entscheidung kam es im Münchner Gericht zu einer skurrilen Szene: Anwalt Norbert Scharf hatte seinen Klienten plötzlich verloren:

Thomas Müller und Lisa Müller: Politik-Karriere, neue Wohnung und Abflug nach Kanada

Bei Lisa und Thomas Müller war 2025 einiges geboten. In der Münchner Society wurde getuschelt, dass es in der Liebe kriseln soll. Dass sich beide in der Münchner Innenstadt nach neuen Wohnungen umschauten, machte die Situation nicht klarer. Inzwischen ist das Paar räumlich getrennt: Der ehemalige FC-Bayern-Star kickt inzwischen für den kanadischen Verein Vancouver Whitecaps, während seine Ehefrau in die Politik einsteigen will.

Felix Neureuther bedauert eigene Kinder

Als ARD-Wintersportexperte und Podcaster ist Felix Neureuther auch nach seinem Karriere-Aus sehr gefragt. Der einstige Ski-Rennfahrer spricht gelegentlich über sein Privatleben. So enthüllte er etwa im August, dass er seinen Kindern eine Kindheit ermöglichen wolle, wie er sie erlebt habe. Doch das sei heutzutage nicht mehr so einfach. "Das ist sehr schade", lautete sein Fazit.

Trennung von Ana Ivanovic: Bastian Schweinsteiger muss mit Konsequenzen kämpfen

Es dürfte die Promi-Trennung des Jahres gewesen sein: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic gaben nach neun Jahren Ehe ihr Liebes-Aus bekannt. Während die ehemalige Tennisspielerin sich seither bestens gelaunt in der Öffentlichkeit präsentiert, hat ihr Noch-Ehemann mit bitteren Konsequenzen zu kämpfen. "Das kann seinem Image als lebensfroher Typ leicht schaden", sagte Medien-Experte Ferris Bühler der AZ.

Ärger für Jens Lehmann: Eigener Anwalt klagt gegen Ex-Torhüter

Auch Jens Lehmann sorgte 2025 für viel Aufregung. Nach einem Ausraster mit einer Kettensäge wurde er zu einer Geldstrafe von 135.000 Euro verurteilt. Sein Anwalt erhob nach dem Urteil ebenfalls eine Klage, weil sein Promi-Mandant das Honorar nur teilweise gezahlt haben soll.

Trubel um "Rosenheim-Cops"-Stars: Marisa Burger verkündet Aus, Karin Thaler bekommt keine neuen Jobs

"Die Rosenheim-Cops" sind heuer in die 25. Staffel gestartet. Für Marisa Burger wird es der letzte Auftritt als "Miriam Stockl" sein, denn sie hat ihren Ausstieg verkündet. Wie sie der AZ vor wenigen Wochen verraten hat, konnte sie bereits einen neuen Job an Land ziehen. Das schaut für ihre Kollegin Karin Thaler etwas schwieriger aus. Die Schauspielerin hatte im AZ-Gespräch offenbart, dass sie seit Jahren keine Angebote für neue Rollen mehr bekommt.