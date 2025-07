Cathy Hummels vermisst Sohn nach Erziehungsentscheidung mit Mats: "Fällt mir schwer"

Nach seinem Karriere-Aus als Fußballer lebt Mats Hummels wieder in München, um Sohn Ludwig näher zu sein. Ex-Frau Cathy hat nun mit einer großen Umstellung zu kämpfen. Sie muss mehr Tage im Jahr auf ihr gemeinsames Kind mit dem Ex-FC-Bayern-Kicker verzichten.

Mats Hummels (36) hat seine Karriere als Fußballer beendet. Ende Mai stand der Abwehrspieler das letzte Mal für AS Rom, für den er seit September 2024 spielte, auf dem Platz. Nun ist Hummels wieder in seiner Heimat München. Einen Umzug zurück in die Isar-Metropole kündigte der 36-Jährige im Vorfeld bereits an. Er freut sich, viel Zeit mit Ludwig (7), dem gemeinsamen Sohn mit seiner Ex-Frau Cathy (37), zu verbringen. Seine einstige Partnerin übernahm bisher den Hauptteil in der Erziehung und hat nun mit einer großen Umstellung zu kämpfen.

Cathy Hummels hadert mit privater Umstellung: "Fällt mir schwer"

Nach Mats Hummels' München-Rückkehr entschieden sich Ludwigs Eltern, dass der Siebenjährige gleichermaßen viel Zeit mit Mutter und Vater verbringen soll. Im Rahmen eines 50/50-Erziehungsmodells wird der Bub künftig abwechselnd bei Cathy und Mats leben. Für die Moderatorin ist das nicht einfach – schließlich freute sie sich zuvor darüber, ihren Sohn stets bei sich zu haben. "Kleines Update zu unserem Co-Parenting. Fällt mir schwer. Sehr schwer. Es geht nicht um mich, ich weiß. Trotzdem muss ich noch lernen, damit umzugehen", schreibt die Unternehmerin in einer Instagram-Story.

Cathy Hummels vermisst Sohn – doch hat Verständnis für Ex Mats

Cathy Hummels Mutterherz scheint ein wenig gebrochen, wenn sie Ludwig nicht permanent um sich hat. Sie schildert: "Mein Sohn ist jetzt gerade beim Papa, wir haben ja jetzt gestartet mit dem 50/50-Modell. Und ich muss sagen, es ist echt komisch. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich einfach meinen Sohn nicht erwarten kann. Das [...] macht mich auch irgendwie traurig." Doch die 37-Jährige hat wohl volles Verständnis dafür, dass Mats nach seiner aktiven Fußballkarriere und mehreren Monaten in Rom gemeinsame Zeit mit seinem Kind nachholen möchte: "Gleiches Recht für beide Parteien, oder? Nichtsdestotrotz wünschte ich mir, [Ludwig, d. R.] würde heute einfach nach Hause kommen und mir von seinem Tag erzählen."

Cathy Hummels fällt es schwer, im Alltag vermehrt auf ihren Sohn Ludwig verzichten zu müssen. © Instagram/cathyhummels

Mats Hummels in Vaterrolle: Ex Cathy lenkt sich mit Sport ab

Die Sehnsucht nach ihrem Sohn ist groß. Doch Cathy Hummels weiß, sie muss sich mit der Erziehungsumstellung abfinden: "Ich fang mal an, mein Privatleben wieder aufzubauen." Der für sie wohl unangenehmen Ruhe in den eigenen vier Wänden scheint sie mit Sport entkommen zu wollen. "Ich habe beschlossen, ich fahre gleich noch ins Pilates", so die 37-Jährige mit Blick in die Handy-Kamera.

Ohnehin ist Sport für Cathy Hummels ein großer Bestandteil im Leben. Durch Yoga, Pilates oder auch Krafttraining scheint sie den nötigen Ausgleich im Alltag zu finden.