Mats Hummels kehrt zurück: Wie Cathy wirklich darüber denkt

Cathy und Mats Hummels sind seit 2022 geschieden, doch bleiben über den gemeinsamen Sohn Ludwig verbunden. Nun hat der Weltfußballer seine Rückkehr nach München angekündigt, wo auch Ex-Frau und Kind leben. Doch wie denkt Cathy Hummels wirklich über den bevorstehenden Umzug von Rom in die Isar-Metropole?

Cathy Hummels (37) meistert gekonnt den Spagat zwischen Karriere und Kind. Sohnemann Ludwig (7) ist der ganze Stolz der Unternehmerin. Nun hat der Vater des Buben, Weltfußballer Mats Hummels (36), seine Karriere für beendet erklärt und plant einen Umzug von Rom nach München – auch, um Ludwig wieder näher zu sein. Eine bedeutende Umstellung für Familie Hummels: Und nun verrät Cathy ehrlich, wie sie über die bevorstehende Zeit denkt.

Cathy Hummels: "Privatleben ist komplett zu kurz gekommen"

In einer neuen Ausgabe des TV-Magazins "Gala" kommt Cathy Hummels auf die Rückkehr ihres Ex-Mannes zu sprechen. Sie gibt zu, als alleinerziehende Mutter einige Opfer gebracht zu haben: "Ich muss immer noch zurückstecken. Weil ich finde, gerade als Mutter ist es halt schon so, mein Sohn hat absolute Priorität. Ich meine, Mats hat es jetzt ja auch öffentlich gesagt, er war sehr lange nicht da und mein Privatleben ist halt komplett zu kurz gekommen. Weil ich kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt Vollzeit arbeiten und dann lebe ich noch komplett mein Privatleben aus."

Doch wie denkt sie über die baldige Umstellung? "Du musst dir das mal so vorstellen: Ich hatte nie Zeit. Wenn ich aufgehört habe, zu arbeiten, kam mein Sohn nach Hause. Jetzt höre ich auf zu arbeiten um 16/17 Uhr und mein Sohn kommt nicht nach Hause, weil er beim Papa ist. Was mache ich denn dann? Also es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich muss mich erst mal wieder an das Gefühl gewöhnen, dann zu sagen: 'Okay, jetzt geh ich mal spontan auf ein Date oder spontan eine Freundin treffen.' Also es ist schon auch Fluch und Segen zugleich."

Cathy Hummels optimistisch: "Ich freue mich für den Ludwig"

Mats Hummels ist mittlerweile wieder in festen Händen und hat sein Liebesglück mit Nicola Cavanis (26) vor einigen Monaten publik gemacht. Ob die neue Partnerin auch viel Zeit mit Ludwig verbringen wird, spielt für Cathy Hummels nur eine untergeordnete Rolle, wie sie betont: "Damit beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht. Mir ist wichtig, dass wenn der Ludwig bei seinem Vater ist, dass der Vater auch Zeit hat, dass er sich kümmert, und das tut er."

Mats Hummels ist inzwischen glücklich an das Model Nicola Cavanis vergeben. Seine Ex-Frau hofft noch auf eine neue Romanze. © imago/Michael Weber

Schließlich meint Cathy Hummels: "Ich freue mich für den Ludwig, dass er in der Schule auch mal sagen kann: 'Mein Papa holt mich ab.' Oder wenn er ein Fußballspiel hat: 'Der Papa kommt.' Weil er ist stolz darauf, dass er einen Weltfußballer als Papa hat, das erzählt er auch überall herum." Nun bleibt wohl einfach abzuwarten, wie sich die Dinge im Hause Hummels einspielen werden.