Busen-Blitzer nach Prosecco-Panne: Monika Gruber hat sich "schon lange nicht mehr so geschämt"

Monika Gruber hat kein Problem damit, über sich selbst zu lachen. Peinlichkeit ist der Kabarettistin ein Fremdwort – denkt man zumindest. Doch jetzt kam es bei der Gruberin zu einem peinlichen Vorfall.

Monika Gruber schämt sich wegen eines Vorfalls an einer Supermarktkasse. Was ist passiert?

Als Kabarettistin nimmt Monika Gruber (53), die 2026 ihr großes Bühnen-Comeback feiert, kein Blatt vor den Mund. Bei Auftritten kommt sie gern auf andere Promis zu sprechen und hat kein Problem damit, sich über sie lustig zu machen. Doch kann die Gruberin auch über sich selbst lachen? Die 53-Jährige erzählt jetzt von einem Vorfall aus ihrem Privatleben, der in ihr viel Scham auslöste. Was ist passiert?

"Explodiert": Monika Gruber erzählt von peinlichem Vorfall

Monika Gruber habe sich vor Kurzem mit Freundinnen getroffen, um zusammen den Nachmittag zu verbringen. Dabei sollte es auch an spritzigen Getränken bei sommerlichen Temperaturen nicht mangeln, erzählt die 53-Jährige in einer Instagram-Story. Sie sei einkaufen gegangen und habe eine Flasche Prosecco besorgen wollen. An der Supermarktkasse sei es dann zu einem unvorhersehbaren Vorfall gekommen. Die Flasche ist wohl "explodiert" und zerbrochen – die Gruberin sei von Prosecco und Scherben "bedeckt" worden. Schnell habe sie Gelächter vernommen.

Entblößt und ausgelacht: Monika Gruber schämt sich an Supermarktkasse

Die Gruberin verrät, eine "Gruppe von Jungs", die hinter ihr in der Schlange stand, habe sich über sie lustig gemacht. "Ich weiß nicht, ob die gelacht haben, weil ich in den Scherben gestanden bin und weil ich meine Sandalen vollgespritzt habe, oder weil ich mich seitlich gedreht habe und man dann, glaube ich, ein bisschen meinen Busen gesehen hat", rätselt die Kabarettistin. Der Prosecco-Panne folgte demnach ein Busen-Blitzer. Für Monika Gruber steht fest: "Oh Gott, ich hab mich echt schon lange nicht mehr so geschämt."

Monika Gruber ist für ihre humorvolle Art bekannt. Doch jetzt verging ihr das Lachen. © imago/Lindenthaler

Monika Gruber kommt ins Grübeln: "Trinkt schon mitten am Tag"

So schamlos die Kabarettistin auf der Bühne auch sein mag – im Privatleben scheint sie durchaus mit Peinlichkeit vertraut. "Vielleicht haben [die Jungs, d. R.] mich auch angeschaut und gelacht, weil sie dachten: 'Oh Gott, die trinkt schon mitten am Tag!'", rätselt Monika Gruber weiter. Eine finale Antwort findet sie nicht. Doch klar ist, ihren Freundinnen hatte die Kabarettistin beim anstehenden Nachmittagsplausch einiges zu erzählen.

Ob sie auch in ihrem Podcast "Die Gruaberin" auf den Vorfall zu sprechen kommen wird? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Schließlich gewährte Monika Gruber in vergangenen Folgen bereits so manche private Einblicke. Beispielsweise erzählte sie im Gespräch mit Komiker Alex Kristan (53) über ihren harten Alltag, während sie einst die Schauspielschule besuchte.