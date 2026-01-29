"Rosenheim-Cops" endet: Details zur letzten Szene von "Miriam Stockl" bekannt

In wenigen Wochen müssen Zuschauer in "Die Rosenheim-Cops" Abschied von Marisa Burger nehmen. Die Schauspielerin hat das beliebte ZDF-Format verlassen. Jetzt sind Details zur letzten Folge mit "Miriam Stockl" bekannt geworden. Wie wird der Ausstieg aussehen?

"Es gabat a Leich!" Dieser Satz wird voraussichtlich bald ein letztes Mal in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" fallen. Schauspielerin Marisa Burger ist ausgestiegen. Ihr finaler Auftritt ist längst abgedreht, doch wie die Figur "Miriam Stockl" Rosenheim verlässt, war viele Monate geheim gehalten worden. Jetzt sind Sendetermin und Inhalt der Abschiedsfolge bekannt.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die 21. Folge der 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops". In der Mediathek ist diese Episode voraussichtlich ab dem 3. März zu sehen, im ZDF wird sie am 10. März ausgestrahlt.

Marisa Burger macht Schluss mit "Die Rosenheim-Cops". Wie bereits vor einigen Monaten bekannt wurde, verlässt sie die Serie auf eigenen Wunsch. Ihren letzten Drehtag hatte die Schauspielerin im Oktober. Wie wird ihre Figur "Miriam Stockl" ausscheiden? In der AZ hatte sie eine klare Andeutung gemacht.

Letzter Auftritt als "Miriam Stockl": Das ist zum Ausstieg geplant

Ein Serien-Tod von "Miriam Stockl" würde weniger schön für die Zuschauer ausfallen, denn dann ginge die Zeit von Marisa Burger mit einem gewaltigen Knall zu Ende. Marisa Burger sagte auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater: "Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen. Und ich, oder vielmehr die Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat." Läuten bei den "Rosenheim-Cops" die Hochzeitsglocken oder wird Stockl ganz im Alleingang einen Mord aufklären?

Abschied von "Die Rosenheim-Cops": Wann Marisa Burgers letzte Folge im TV läuft

Die Produktionsfirma "Bavaria Fiction" verriet vor Drehstart im März 2025, dass die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" 21 Folgen bekommen würde. Das sind deutlich weniger als zuvor: Staffel 15 und 16 etwa hatten 31 und 30 Episoden. Zuletzt wurde die Anzahl jedoch kontinuierlich heruntergefahren. Die vorherige Staffel der Serie wies "nur" noch 24 Folgen auf.

Ihren Kollegen bei "Die Rosenheim-Cops" wird Marisa Burger fehlen. © ZDF/Christian A. Rieger

Zuletzt wurde am 27. Januar Episode 16 ausgestrahlt. Wie der Programmplanung des ZDF zu entnehmen ist, wird die 21. Folge – und damit das Finale – am 10. März im TV ausgestrahlt.

Zieht "Miriam Stockl" nach Australien?

In der Folge "Jagd auf Stockl" steht die von Marisa Burger gespielte Figur im Mittelpunkt. Sie lernt auf einer After-Work-Party einen smarten Australier kennen. Dabei handelt es sich um einen Headhunter, der sie in sein Heimatland abwerben will. Was die Polizeisekretärin nicht weiß: Der sympathische Mann könnte in einen Mordfall verwickelt sein.

Wie Burger bereits selbst angedeutet hatte, findet "Miriam Stockl" am Ende von "Die Rosenheim-Cops" möglicherweise ihr persönliches Glück. Die Zeichen stehen wohl ganz auf Aufbruch in eine neue Zukunft – da würde eine Auswanderung nach Australien gut passen. Doch bis Klarheit herrscht, müssen Fans noch bis zur TV-Ausstrahlung warten. Ungeduldige Zuschauer können das Finale bereits eine Woche früher in der ZDF-Mediathek schauen.

Marisa Burger: Deshalb steigt sie bei "Die Rosenheim-Cops" aus

Warum hat Marisa Burger ihre "Miriam Stockl" hinter sich gelassen? "Es war ein Prozess von mehreren Jahren und wirklich vielen Überlegungen. So eine Rolle gibt man schließlich nicht einfach so auf", sagte sie in der AZ. "Aber ich habe mir gedacht: 25 Jahre ist eine richtig schöne Jubiläumszahl."

Marisa Burger stellte sich den Fragen von AZ-Chefredakteur Michael Schilling und Unterhaltungs-Chef Steffen Trunk auf dem AZ-Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters. © Daniel von Loeper

Beruflich hat Marisa Burger noch viel vor – damit war die Entscheidung getroffen. "Ich habe mir selbst die Frage gestellt: Was will ich als Marisa Burger eigentlich als Schauspielerin und Künstlerin noch erreichen?" Wie sie im Gespräch mit der AZ betonte, wolle sie sich von einer ganz anderen Seite kennenlernen. "Und jetzt habe ich noch die Kraft und die Lust und auch den Mut, noch einmal neue Sachen anzugehen."

Neuer Job für Marisa Burger: So geht es für sie weiter

Was hat Marisa Burger nach ihrem Abschied vom erfolgreichen Krimi-Format nun vor? Geht es für sie erst einmal entspannt in den Urlaub oder gar auf Weltreise? Der AZ sagte sie dazu: "Mein größter Wunsch war es, nach der Dreherei einfach wieder Theater zu spielen und das hat auch geklappt."

Exklusiv verriet Marisa Burger auf dem AZ-Sofa, dass sie ab dem 27. Februar 2026 im Winterhuder Fährhaus in Hamburg eine Hauptrolle übernehmen wird. Die Proben für "Kleine Verbrechen unter Liebenden" sind mittlerweile in Berlin gestartet, sagte Burger in ihrem Podcast "Abendkasse – Kultur und Clutch".