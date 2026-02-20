Keine Spur mehr von Miriam Stockl: Marisa Burger zeigt erste Bilder von neuem Schauspiel-Job

Kaum hat Marisa Burger das Kostüm ihrer "Rosenheim-Cops"-Rolle Miriam Stockl abgestreift, hat sie schon ein neues übergezogen. In wenigen Tagen feiert sie in einer neuen Rolle große Premiere.

Marisa Burger bereit sich aktuell auf eine neue Rolle vor. Jetzt gibt es erste Bilder.

In wenigen Wochen fällt der Ausspruch "Es gabat a Leich!" zum letzten Mal bei "Die Rosenheim-Cops". Voraussichtlich am 10. März wird die letzte Folge mit Marisa Burger ausgestrahlt, danach wird es in der beliebten ZDF-Serie keine Miriam Stockl mehr geben. Noch bevor ihr letzter Auftritt im TV gelaufen ist, können Fans sie bereits in einer ganz neuen Rolle bewundern. Wenige Tage vor der Premiere hat die Schauspielerin nun ganz besondere Einblicke gewährt.

Neue Rolle als mordlüsterne Ehefrau: Diese Figur spielt Marisa Burger

Wie Marisa Burger der AZ bereits im November 2025 exklusiv verraten hatte, kehrt sie nach ihrem Ausstieg bei "Die Rosenheim-Cops" auf die Bühne zurück. In Hamburg spielt sie im Winterhuder Fährhaus die weibliche Hauptrolle in dem Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden". Die Proben dazu sind fast abgeschlossen, am 27. Februar wird dann große Premiere gefeiert. Burger spielt darin eine amerikanische Hausfrau, die im New York der 50er-Jahre ihren Ehemann von ihrem Geliebten ermorden lassen will. Beim gemeinsamen Dinner taucht dann aber die Sekretärin des Ehemannes auf, was zu vielen Komplikationen und Verstrickungen führt.

Nicht mehr Miriam Stockl: So schaut ihr neuer Schauspiel-Job aus

Wie wird Marisa Burger in ihrer ersten Hauptrolle nach "Die Rosenheim-Cops" aussehen? Tatsächlich unterscheidet sich der Kleidungsstil ihrer Figur Jenny nicht unbedingt von dem einer Miriam Stockl. Dennoch wird auf den ersten Blick klar, dass es sich um zwei grundsätzlich verschiedene Charaktere handelt. Auf Instagram hat das Winterhuder Fährhaus einen Clip mit dem Cast veröffentlicht.

Darin wird deutlich: Von der fröhlichen, lieben Miriam Stockl ist keine Spur geblieben. Burger wirkt in den ersten Aufnahmen ihrer neuen Rolle kühl, durchtrieben und so gar nicht nett. Auch ihr Make-up unterscheidet sich sehr von ihrer "Rosenheim-Cops"-Rolle, ihr Gesicht wirkt härter und wesentlich kantiger. Damit beweist die Schauspielerin, dass mehr in ihr steckt als nur die Figur in der beliebten ZDF-Serie.

Wer Marisa Burger in ihrer neuen Rolle live auf der Bühne sehen will, muss dafür extra nach Hamburg reisen. Das Stück wird im Winterhuder Fährhaus vom 27. Februar bis 12. April aufgeführt. Ob es danach für eine Stippvisite in die Komödie im Bayerischen Hof geht, steht bislang noch nicht fest.