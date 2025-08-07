AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • "Sehr schade": Das vermisst Felix Neureuther für seine eigenen Kinder

"Sehr schade": Das vermisst Felix Neureuther für seine eigenen Kinder

Felix Neureuther blickt lächelnd auf eine glückliche Kindheit zurück. Sein Nachwuchs soll ähnlich schöne Erfahrungen machen. Doch Neureuthers Kinder wachsen in einer anderen Zeit auf, was der 41-Jährige jetzt bedauert. 
Max Häussler |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Felix Neureuther bedauert es sehr, dass sein Nachwuchs auf bestimmte Kindheitserfahrungen verzichten muss.
Felix Neureuther bedauert es sehr, dass sein Nachwuchs auf bestimmte Kindheitserfahrungen verzichten muss. © imago/Sven Simon
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Felix Neureuther (41) wuchs in den Achtzigern und Neunzigern auf und erinnert sich gern an viele schöne Momente seiner Kindheit. In Garmisch und den umliegenden Bergen wurde der heute 41-Jährige groß. Der Grundstein für eine erfolgreiche Ski-Karriere wurde dort gelegt.

Felix Neureuther schwärmt von "unbeschwerter Kindheit"

"Ich bin mit der Sense aufgewachsen. Bei uns gab es weniger Felder, sondern buckelige Wiesen [...] Mein Papa ist auf einem Berghaus aufgewachsen und mein Opa mütterlicherseits auf der Winkelmoos-Alm, deshalb sind meine Kindheitserinnerungen davon geprägt, dass ich zum Bauern runtergehe und frische Milch mit der Kanne hole. Das war eine sehr schöne, unbeschwerte Kindheit", schwärmt Felix Neureuther im Gespräch mit "Bunte".

Babygeschlecht und Name: Viertes Kind ist ein Bub und heißt Mats

Seinen Kindern Matilda (7), Leo (5), Lotta (3) und dem bald fünf Monate alten Mats will der einstige Profi-Sportler eine ähnlich schöne Zeit bescheren.

Felix Neureuther: Das verrät er über seine Kinder

Felix Neureuther verrät: "Meine Kinder haben auch einen Bezug dazu, wo mein Papa und meine Mama aufgewachsen sind." Die Rede ist von seinem Vater Christian (76) und seiner Mutter Rosi Mittermaier (†72), die im Januar 2023 an Krebs verstorben ist. Neureuther wünscht seinem Nachwuchs die gleichen Kindheitserfahrungen, die er selbst machen durfte. Doch der 41-Jährige weiß, dass sich die Kindheit von Matilda, Leo, Lotta und Mats teils von seiner eigenen unterscheidet.

Felix Neureuther, seine Frau Miriam, seine Mutter Rosi Mittermaier und Vater Christian Neureuther.
Felix Neureuther, seine Frau Miriam, seine Mutter Rosi Mittermaier und Vater Christian Neureuther. © imago/Eibner Europa

Bedauern bei Felix Neureuther: "Das ist sehr schade"

Neureuther betont, dass sich "die Zeiten natürlich geändert haben". Die "klassischen Almbauern", bei denen er "früher die Milch geholt habe", gebe es heute nicht mehr. "Das ist sehr schade", bedauert der einstige Skirennläufer. Auf Kindheitserinnerungen wie den Gang zum örtlichen Milchbauer müsse sein Nachwuchs also verzichten. Doch zum Glück kann Neureuther seinen Kindern viele andere schöne Erfahrungen bieten.

Lesen Sie auch

Felix Neureuther: So schafft er neue Erinnerungen mit seinen Kindern

Regelmäßig macht Felix Neureuther mit seinen Kindern und Ehefrau Miriam (35) Familienausflüge. Dass es dabei oft zum Skifahren geht, dürfte im Fall von Neureuther wenig verwundern. Auch Waldspaziergänge und Zwischenstopps an der Eisdiele gehören zum Programm. Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, ist Neureuther das Wichtigste im Leben. Und solange sein Nachwuchs glücklich ist, ist es der 41-Jährige auch.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ashey am 06.08.2025 07:49 Uhr / Bewertung:

    Die Einstellung ist völlig falsch. Man beschert Kindern keine tollen Erinnerungen indem man versucht eigene zu reproduzieren.
    Kinder sind erstmal glücklich, weil sie die Welt noch mit anderen Augen sehen und das sollte man so lange es geht erhalten und das am besten mit den Gegebenheiten in denen sie groß werden.
    Es ist nicht alles schlechter als damals. Wir wurden zB alle ständig zugeqialmt. Egal wo wir waren, alles war verraucht. Wie haben sowieso so viel mehr Schadstoffe aufgenommen.
    In vieler Hinsicht haben es die Kinder heute doch unendlich besser.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • HanneloreH am 05.08.2025 10:37 Uhr / Bewertung:

    Da hat er völlig recht. Wenn ich sehe dass 5 jährige im Buggy rumgefahren werden und zur Ablenkung schon auf einem Handy spielen, könnt ich nur kotzen

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.