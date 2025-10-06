Das Oktoberfest 2025 ist ausgefeiert, am Sonntagabend schloss die Wiesn ihre Pforten. Auch 2025 waren wieder zahlreiche Promis unter den Besuchern. Wer hat für das meiste Aufsehen gesorgt? Die AZ blickt auf die vergangenen zwei Wochen zurück.

Am Sonntagabend (5. Oktober) endete das Oktoberfest 2025. Zum Endspurt gaben die Besucher noch mal Vollgas und auch die Promis tummelten sich auf dem Festgelände. Was waren die größten Aufreger, welcher VIP hat mit einem Wiesn-Besuch das meiste Getuschel verursacht? Die AZ blickt auf die vergangenen Wochen zurück.

Heidi Klum im Oktoberfest-Wahn: Topmodel sorgt für VIP-Trubel

Bereits vor dem offiziellen Anstich herrschte in München bereits ausgelassene Oktoberfest-Stimmung, denn zwei Tage vor Eröffnung feierte Heidi Klum ihr allererstes "HeidiFest". Im Hofbräuhaus ließ das Model die größten Stars der Schlager- und Volksmusik-Branche auflaufen und feierte eine bunte und wilde Party. Die Einschaltquoten sprachen jedoch für sich, für ProSieben entwickelte sich die Sendung zum Flop. Trotzdem will Klum 2026 ihre TV-Sause zum Oktoberfest wiederholen.

Auch mit ihrem Wiesn-Besuch sorgte Heidi Klum für ordentlich Gesprächsstoff. Zusammen mit Ehemann Tom, Schwager Bill Kaulitz und ihren Kindern feierte sie bereits zum Eröffnungstag in Käfers Wiesn-Schänke. Ein Vertrauter verriet der AZ: "Heidi war voll dabei. Wir waren hier ja auch bis zum bitteren Ende und es war ein toller Abend."

Heidi Klum hat ihre Oktoberfest-Premiere ausgiebig gefeiert. © imago/Michel Kaers

Superstar Drake spaziert gemütlich über die Wiesn

Ein weiterer internationaler Superstar gab sich zum Oktoberfest-Start die Ehre. beim gemütlichen Spaziergang ins Schützenfestzelt. Später am Abend wurde dann bei Käfer weitergefeiert – extravagante Kaviar-Torte inklusive.

Rapper Drake hat der Wiesn 2025 einen Besuch abgestattet und gönnte sich in Käfers Wiesn-Schänke eine Kaviartorte. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Freundin von Arnold Schwarzenegger sorgt für heiklen Oktoberfest-Moment

Auf der Wiesn gaben sich noch andere Stars aus Hollywood die Ehre: Unter anderem feierten Hayley Hasselhoff, Leni Klum und Arnold Schwarzenegger. Beim "Terminator" kam es im Marstall-Festzelt zu einem heiklen Moment. Der High Heel von Partnerin Heather Milligan steckte in einer Bodendiele fest und die 50-Jährige drohte zu stürzen. Wirt Siegfried Able griff beherzt ein und rettete sie vor einem peinlichen Wiesn-Erlebnis.

Arnold Schwarzenegger mit Partnerin Heather Milligan im Marstall-Festzelt auf dem Oktoberfest. © BrauerPhotos/M.Schmitz

Bill Kaulitz auf heimlichem Wiesn-Date mit Realitystar

Bill Kaulitz schien 2025 dem Oktoberfest-Wahn verfallen zu sein. Gleich viermal nacheinander feierte der "Tokio Hotel"-Frontmann auf der Wiesn. Dabei war er allerdings nicht alleine, an einem Abend hatte er sein angeblich neues Gspusi Jannik Kontalis dabei. händchenhaltend auf dem Freefall-Tower "Sky Fall". Der Ex von Yeliz Koc verriet der AZ später: "Wir mögen uns einfach."

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis wurden von der AZ bei einem heimlichen Date auf dem Oktoberfest erwischt. © Sven Geißelhardt

Thomas Gottschalk schimpft über Ordnungsamt, Cathy Hummels muss Gebühr zahlen

Seit Thomas Gottschalk im Münchner Umland lebt, scheint er seine Liebe zum Oktoberfest wiedergefunden zu haben. Er ist ein gern gesehener Wiesn-Gast und durfte beim Einzug der Wiesn-Wirte auch auf dem Marstall-Wagen mitfahren. Doch nach seinem Besuch machte der Entertainer seinem Unmut über das Münchner Ordnungsamt Luft.

Thomas Gottschalk fuhr beim Einzug der Wiesn-Wirte auf dem Wagen vom Marstall mit. © Daniel von Loeper

Cathy Hummels hingegen feierte ausgelassen ihren "WiesnBummel" mit zahlreichen Promi-Freunden. Doch heuer musste die Unternehmerin eine neue Gebühr an die Stadt zahlen, da sie das Oktoberfest für kommerzielle Werbezwecke nutzte. Wie hoch diese ausfiel, wollte sie jedoch nicht verraten.

Cathy Hummels musste 2025 erstmals eine Gebühr für ihren "WiesnBummel" an die Stadt München zahlen © dpa/Felix Hörhager

Verena Kerth, Lilly Becker und ein Prinz: Trash-Stars sorgen für Wiesn-Aufreger

Bei den Promis aus der Reality-TV-Branche ist das Oktoberfest heiß begehrt, denn an kaum einem anderen Ort in Deutschland tummelte sich in den vergangenen Tagen so viel Presse wie dort. Lilly Becker hätte sich aber wahrscheinlich etwas weniger Aufmerksamkeit gewünscht, denn bei ihr schaute im Wiesn-Zelt die Polizei samt Gerichtsvollzieher vorbei. Die Ex von Boris Becker hatte eine Gerichtskostenrechnung nicht bezahlt. "Ich musste mit meiner Sparkassen-Karte zahlen", sagte sie der AZ.

Lilly Becker ist das Lachen bei ihrem Anstich auf dem Oktoberfest etwas vergangen, als plötzlich die Polizei vor ihr stand. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Für Aufregung der besonderen Art sorgte Frédéric Prinz von Anhalt. Er gönnte sich vor seinem Oktoberfest-Trip eine ungewöhnliche Behandlung und ließ sich Botox in sein bestes Stück spritzen. "Botox verstärkt künftig eine Erektion, weil die Gefäße weiter werden und mehr Blut fließen kann", klärte die behandelnde Beauty-Ärztin Prof. Dr. Dr. Ursula Mirastschijski auf.

Frédéric Prinz von Anhalt bei einer ganz besonderen Botox-Behandlung. © Privat

Auch bei Verena Kerth wurde es schmerzhaft, allerdings nicht im OP-Saal. Sie bekam aus Versehen eine XXL-Schampusflasche ins Gesicht geknallt und lief tagelang mit einem Bluterguss durch die Stadt.

Verena Kerth hatte ein schmerzhaftes Erlebnis während eines Oktoberfest-Besuchs. © privat

Teure Hotels während Oktoberfest: RTL-Star beschwert sich über Preise in München

Dass zur Wiesn-Zeit die Hotel-Preise in München deutlich ansteigen, ist längst kein Geheimnis mehr. Dennoch will sich nicht jeder Promi eine Oktoberfest-Unterkunft leisten – wie Schauspieler Lars Steinhöfel. Der "Unter uns"-Star beschwerte sich in der AZ darüber und erklärte: "Am Ende hat die Lust auf die Wiesn überwogen – aber eben OHNE Übernachtung. Ich hab mir gedacht: lieber heimfahren und das Geld in andere Dinge investieren."

Schauspieler Lars Steinhöfel findet die Hotel-Preise zur Wiesn total überzogen. © privat

Patricia Blanco rechnet mit Münchner Oktoberfest-Society ab

Patricia Blanco hingegen blieb mehrere Tage in München, um ausgiebig auf dem Oktoberfest zu feiern. Die Tochter von Roberto Blanco war allerdings nicht auf den typischen Promi-Events zur Wiesn anzutreffen.

Patricia Blanco schießt verbal gegen die Münchner Society. © Sven Geißelhardt

Das hat einen bestimmten Grund, wie sie der AZ im persönlichen Gespräch erzählte: "Ich habe gemerkt, in diesem Münchner Society-Clan bin ich gar nicht drin. Die schauen mich auch meist sehr komisch an."

Ob sich die VIPs zum Oktoberfest 2026 wieder zahlreiche Aufreger leisten werden? Die AZ wird auch nächstes Jahr wieder ganz nah an den Stars und Sternchen auf der Wiesn dran sein.