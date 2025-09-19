Trotz hochkarätigen Promi-Gästen: "HeidiFest" wird zum Quotenflop
In München steht ein Hofbräuhaus – und das wurde am Donnerstag (18. September) von keiner geringeren als Heidi Klum gekapert. Die erste exklusive Pre-Wiesn-Party des Topmodels versetzte München in Aufruhr. Schon weit vor Beginn der Veranstaltung lauerten zahlreiche Menschen den prominenten Gästen vor dem Wirtshaus auf.
Und sie wurden nicht enttäuscht: Das "HeidiFest" lockte sogar internationale Superstars wie "Victoria’s Secret"-Model Alessandra Ambrosio nach Bayern. Die 44-Jährige schneite erst kurz vor Beginn in einem schlichten, weißen Kinga-Mathe-Dirndl – ohne Bluse wohlgemerkt – hinein und postete stolz Fotos des Presserummels am Red Carpet auf Instagram.
GNTM-Kollege Thomas Hayo: "Wollten schon immer zusammen aufs Oktoberfest"
Aber auch zahlreiche andere Prominente zeigten sich im Innenhof des Hofbräuhauses auf dem roten Teppich – beziehungsweise einer zunehmend platt getrampelten Wiese, die VIP-Ladys wie den Moderatorinnen Viviane Geppert oder Frauke Ludowig in High Heels das Leben schwer machte. Darunter auch Heidis ehemaligen GNTM-Jury-Kollegen Bruce Darnell und Thomas Hayo. Letzterer kam mit Neffe Tim aus Berlin. "Heidi und ich sagen schon seit Jahren, dass wir alle mal zusammen aufs Oktoberfest wollen, aber waren noch nie", sagt der 56-Jährige.
AZ-Informationen: Heidi Klum soll am Samstag die Wiesn besuchen
Dieses Jahr stehen die Chancen gut: Nach AZ-Informationen wird Heidi Klum ihren ersten Wiesn-Besuch direkt am ersten Samstag nachholen.
Wer nicht zum exklusiven Kreis der geladenen 700 Gäste im Hofbräuhaus gehörte, konnte das Spektakel am Donnerstagabend zur Primetime auf "Pro7" verfolgen. Doch die Zuschauer waren offenbar nicht so in Heidi-Stimmung wie die Gastgeberin selbst: Die Quote des wochenlang auf allen Kanälen beworbenen vermeintlichen TV-Knallers fiel dürftig aus.
"HeidiFest" wird im TV zum Quotenflop
Zwar haben 760.000 Zuschauer zum "HeidiFest" eingeschaltet, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die Show aber gerade mal einen Marktanteil von 5,9 Prozent.
Daran konnte auch das Comeback der Volksmusik-Legenden Marianne und Michael Hartl nichts ändern. Das Schlager-Duo erschien am Donnerstag im Partnerlook auf dem roten Teppich: "In unseren Anfangsjahren haben wir das immer getragen." Im Dirndl von Designerin Astrid Söll machte Marianne Hartl eine gute Figur, aber: "Dieses Dirndl ist so eng – irgendwann werd' ich den Reißverschluss aufreißen."
Lucas Cordalis ist ohne Daniela Katzenberger in München
An den Dresscode hielten sich Heidis Gäste am Donnerstag konsequent: Sogar Sängerin Kerstin Ott, die mit Frau Karolina kam, schlüpfte für Heidi extra in die Lederhose. Ihr Credo, auch bei Tracht: "Hauptsache bequem."
Ebenfalls beim "HeidiFest" dabei: Sänger Lucas Cordalis (ohne Frau Daniela Katzenberger), Elias Becker, Sohn von Tennis-Legende Boris Becker, Ross Antony, Thomas Anders und Frau Claudia und viele bekannte Gesichter mehr.
In der exklusiven Goodiebag: Eine Handtasche für 300 Euro!
Für die Gäste nur das Beste – dieses Motto nimmt die Model-Mama offenbar sehr ernst: In der Goodiebag fanden die 700 Live-Zuschauer am Donnerstag unter anderem die beliebte herzförmige Dirndl-Handtasche der Marke Aigner, passend zum Dirndl der Gastgeberin, in knallrot. Kostenpunkt: Knapp 300 Euro!
