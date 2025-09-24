3000 Euro für diese Torte? Rapper Drake lässt sich etwas Besonderes in Käfers Schänke servieren

Rap-Superstar Drake feierte ausgelassen auf der Wiesn. Dabei kam eine Kaviar-Torte im besonderen Stil auf den Tisch in Käfers Wiesn-Schänke. Was kostet solch ein Luxus-Kuchen und welche Zutaten stecken eigentlich drin?

Das Team von Feinkost-König Michael Käfer fertigte auf besonderen Wunsch eine Kaviar-Torte mit "Rolex"-Aufschrift und typischem Zifferblatt an. Diese wurde an den Wiesn-Tisch mit US-Superstar Drake gebracht.

Jedes Jahr tummeln sich auch viele internal bekannte Promis auf dem Oktoberfest. Zwischen Brezn und Bier genossen 2025 Heidi Klum (52), Hayley Hasselhoff (33) oder Bill Kaulitz (36) die Feierlaune in den Festzelten. Auch Rap-Superstar Drake (38) führte es dieses Jahr auf die Theresienwiese. Für drei Konzerte weilte er in München und ließ sich im Anschluss einen Wiesn-Besuch nicht entgehen. Die AZ war dabei, als Drake unterhalb der Bavaria auf das Oktoberfest-Gelände in Latzhose (mit einem Chanel-Logo!) schlenderte. Im Festzelt wurde der Rapper später kulinarisch verwöhnt.

Kaviar: Rapper Drake gönnt sich Luxus-Torte auf der Wiesn

Nachdem Drake zunächst im Schützenzelt die erste Maß getrunken hatte, zog es ihn nach anderthalb Stunden weiter. Der 38-Jährige schaute beim beliebten Promi-Wirt Michael Käfer vorbei. In dessen Wiesn-Schänke wurde dann eine Spezial-Bestellung aufgetischt. Superstar Drake fand eine Torte vor – bestehend aus feinstem Kaviar.

Oktoberfest: Was ist eine Kaviar-Torte und wie hoch ist der Preis?

Der Rapper feierte am VIP-Tisch von Niclas Rehmann. Wie " " berichtet, habe der Düsseldorfer Unternehmer die drei Kilo schwere Kaviar-Torte für 3.000 Euro und zudem eine Eisskulptur für Deko-Zwecke anfertigen lassen. Damit auch der Durst gut gestillt werden konnte, seien 16 Champagner-Flaschen bestellt – und allesamt geleert – worden.

Käfers Wiesn-Schänke: Kaviar trifft Rindertatar

Eine Kaviar-Torte hat Käfer schon länger auf der Speisekarte. Das Feinkost-Unternehmen präsentierte bereits auf Instagram das kulinarische Kunstwerk. Die Torte kann man verschiedensten Formen anfertigen lassen.

Doch was genau ist eigentlich eine Kaviar-Torte? "Dieses Gericht aus Kaviar [...] auf Rindertatar mit Kartoffelschnee und Blinis servieren wir aktuell in der Käfer Wiesn-Schänke", hieß es einmal auf Instagram.

Ob sich Rap-Superstar Drake die auf besonderen Wunsch angefertigte Luxus-Torte mit Rolex-Zifferblatt schmecken ließ? Davon ist wohl auszugehen.

Promis feiern Wiesn-Auftritt von Drake: "Prost"

Klar ist, mit seinem Erscheinen auf dem Oktoberfest sorgte der "One Dance"-Interpret für viel Begeisterung bei Promi-Kollegen. Stars wie Mats Hummels, Joelina Drews oder Davina Geiss versahen , welches ihn auf der Wiesn zeigt, mit einem Like. Thomas Müller kommentierte den Beitrag von Drake und schrieb: "Prost". Seine Worte schmückte er mit einem Bier-Emoji aus.

Nicht nur Promis – auch viele andere Wiesn-Besucher konnten wohl ihren Augen nicht trauen, als plötzlich der international erfolgreiche Superstar Drake über das Oktoberfest-Gelände spazierte. .