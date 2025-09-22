Drake auf der Wiesn: So entspannt flanierte der Weltstar über das Oktoberfest

Das 190. Oktoberfest lockt zahlreiche Promis nach München. Mit dem kanadischen Rapper Drake hat sich am Samstag (20. September) auch ein echter Weltstar auf die Theresienwiese begeben. Die AZ war live dabei, als der Musiker in die zünftige, bayerische Feierkultur eintauchte.

Promi-Besuche sind auf dem Oktoberfest keine Seltenheit. Jährlich tummeln sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten auf der Theresienwiese und lassen sich das frisch gezapfte Bier schmecken. 2025 stellt dabei keine Ausnahme dar: Für drei Konzerte weilte Rapper Drake (38) in München – und ließ sich auch einen Besuch auf dem größten Volksfest der Welt nicht nehmen. Wie der Superstar auf dem Oktoberfest feierte? Die AZ hat genau hingesehen.

Drake auf der Wiesn: Rapper feiert (fast) unerkannt

Gleich dreimal mischte Drake in dieser Woche die Olympiahalle auf. Zu seinem Konzert am Freitag (19. September) war unter anderem auch Heidi Klum (52) mit ihren Kindern erschienen. Und offenbar steht der München-Besuch des Rappers ganz im Zeichen von "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen." Denn nach seinen erfolgreichen Konzerten ließ es sich der Weltstar zum Wiesn-Auftakt gut gehen.

Wie die AZ vor Ort beobachtete, erschien Drake mit einer großen Entourage aus Bodyguards und Kumpels auf dem Oktoberfest. Relativ unbefangen und weitestgehend unerkannt lief der Weltstar in einer blauen Jeans-Latzhose über die Theresienwiese. Trotz internationaler Berühmtheit brach kein Tumult um den 38-Jährigen aus, der sich motiviert zunächst ins Schützenzelt begab.

Drake in München: Weltstar tanzt zu Andreas Gabalier auf Oktoberfest

Auf Instagram teilte Drake freudig Eindrücke von seinem Wiesn-Besuch. Und wie man der Story des Rappers entnehmen kann, schien ihm die Musik im Schützenzelt besonders gut zu gefallen. Zu Andreas Gabaliers (40) "Hulapalu" tanzte und sang Drake mit seinen Freunden ausgelassen. Der Kanadier bezeichnete den Song in seiner Story gar als "Anthem", was auf Deutsch "Hymne" bedeutet – eine große Auszeichnung für den Österreicher Gabalier.

Wie die AZ beobachtete, ging es für Drake nach eineinhalb Stunden im Schützenzelt weiter in Käfers Wiesn-Schänke, allerdings nicht über den Haupteingang. Der Rapper und seine Crew nutzten einen Hintereingang, der von Sicherheitsleuten bewacht wurde und eigentlich kein Durchgang ist. In dem beliebten Promi-Hotspot feierte der Kanadier dann munter weiter. Es scheint, als hätte das Münchner Volksfest in Drake einen weiteren internationalen Fan gefunden!

Doch nicht nur der Star-Rapper ließ es sich auf der Münchner Theresienwiese in Käfers Wiesn-Schänke gut gehen. Nur wenige Tische weiter feierte Topmodel Heidi Klum ausgelassen mit Familie und Promi-Freunden.