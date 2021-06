Kandidaten bei Promi Big Brother 2021: Diese Promis nehmen teil

Sat.1 war wieder auf der Suche nach VIP-Teilnehmern für die neueste Staffel von "Promi Big Brother". Welche Kandidaten sind dabei? Welche Stars werden sich wochenlang im Container von TV-Kameras beobachten lassen? Wie groß wird der Cast sein?

Ganz TV-Deutschland wartet gespannt auf die teilnehmenden Promis, die sich als Kandidaten von "Promi Big Brother" einem Millionenpublikum präsentieren. Ab Freitag, den 6. August, wird die Show wieder auf Sat.1 ausgestrahlt.

2021 wird die Reality-Show gar drei Wochen lang laufen. Die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp präsentieren an zwölf von 22 Ausstrahlungstagen eine Live-Show in der Primetime um 20.15 Uhr. Im Anschluss läuft "Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel - heuer auch auf Sat.1.

Kandidaten bei "Promi Big Brother": Welche Promis nehmen teil?

Noch hat Sat.1 die offizielle Kandidatenliste nicht veröffentlicht, aber ein paar Namen sind dennoch schon durchgesickert. Welche Promis werden sich 2021 permanent bei ihrem TV-Alltag im "Big Brother"-Haus begleiten lassen? Diese Kandidaten sind laut "Bild" bei der diesjährigen neuen Staffel von "Promi Big Brother" dabei:

Daniela Büchner (Mallorca-Auswanderin und Witwe von Jens Büchner)

Melanie Müller (Ex-"Bachelor"-Kandidatin und "Dschungelcamp"-Siegerin)

Eric Sindermann (Ex-Handballer und Modedesigner)

Marie Lang (Kickbox-Weltmeisterin)

Kandidaten enthüllt: Haus von "Promi Big Brother" füllt sich

Wie viele Stars heuer insgesamt bei der Staffel mitmachen, ist bislang noch nicht bekannt. Gut möglich, dass 20 Persönlichkeiten bei der TV-Show mitwirken. Bereits 2020 nahmen 18 Teilnehmer am Format teil.

Ist Daniela Büchner bei "Promi Big Brother" dabei?

Wird Daniela Büchner nach ihrer "Dschungelcamp"-Teilnahme etwa das nächste Trash-Abenteuer wagen? Die Fünffach-Mutter soll angeblich bei "Promi Big Brother" unterschrieben haben. 2015 lernte sie Auswanderer Jens Büchner kennen und lieben. "Goodbye Deutschland" begleitete das Paar bei ihren Plänen, den Höhen und Tiefen. 2016 kamen die Zwillinge zur Welt, 2017 folgte die Hochzeit. 2018 starb Jens Büchner an Krebs.

Melanie Müller soll Kandidatin bei "Promi Big Brother" sein

Nachdem "Promis unter Palmen" 2021 vorzeitig abgesetzt wurde, erhält Melanie Müller bei Sat.1 einen weiteren Trash-Vertrag. Sie soll laut "Bild" bei "Promi Big Brother" unterschrieben haben. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin aus 2013, die ein Jahr später das "Dschungelcamp" gewann, ist seitdem in der Boulevardpresse für ihre lose Zunge, direkte Ansagen und kontroversen Aussagen berühmt wie berüchtigt. Sie singt am Ballermann und hat dort einen Bratwurststand. Seit Jahren ist sie mit ihrem Manager verheiratet und hat zwei Kinder.

Marie Lang: Kickboxerin wagt Trash-Experiment

Die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang sucht nach ihren sportlichen Erfolgen eine neue Herausforderung. Sie soll als Kandidatin bei "Promi Big Brother" mitmachen und will offenbar frische Trash-Luft schnuppern. Die 1,76 Meter große und starke Sportlerin war 2018 schon in der Spielshow "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag" und in der zweiten Staffel der Fernsehserie "4 Blocks" zu sehen.

Eric Sindermann: Teilnehmer von "Promi Big Brother"?

Der Enkel von DDR-Politiker und Volkskammer-Präsident Horst Sindermann soll bei "Promi Big Brother" dabei sein. Eric Sindermann ist ehemaliger Handballer und hat nach seiner Sport-Karriere ein eigenes Mode-Label gegründet: Für "Dr. Sindsen" will er offenbar noch mehr Aufmerksamkeit durch seine Show-Teilnahme erreichen. Designer Eric Sindermann ist geschieden und Vater einer Tochter.

Titelsong von "Promi Big Brother": David Hasselhoff singt "The Passenger"

David Hasselhoff kehrt zu "Promi Big Brother" zurück – als Sänger des Titelsongs. Seine neue Single ist ein Cover des Iggy-Pop-Klassikers "The Passenger". 2013 war er selbst Kandidat bei "Promi Big Brother".

Sieg bei "Promi Big Brother": Diese Kandidaten sind die bisherigen Gewinner

2021 läuft "Promi Big Brother" bereits in der neunten Staffel. Welche Promi-Kandidaten haben die vergangenen Staffeln als Sieger verlassen?