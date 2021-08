Ina Aogo privat: Hat sie Kinder mit Mann Dennis Aogo?

Mit Ina Aogo ist in den TV-Knast von "Promi Big Brother" 2021 auch eine Spielerfrau eingezogen. Was ist über ihr Leben mit Ehemann Dennis Aogo bekannt? Wie viele Kinder haben die beiden? Wie tickt sie privat?

Auf Instagram hat Ina Aogo über 130.000 Follower, im TV ist sie bislang aber selten in Erscheinung getreten. Das soll sich jetzt ändern, denn sie ist VIP-Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2021.

Ina Aogo: So hat sie ihren Ehemann Dennis Aogo kennengelernt

Ina Aogo wurde am 7. März 1989 in Osnabrück geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung als Hair- und Make-up-Artistin. 2014 trat sie eine Stelle bei Starfriseur Udo Walz an. Dort traf sie Dennis Aogo, der zu dieser Zeit als Profifußballer für den FC Schalke 04 spielte. Sie wurden ein Paar und heirateten 2016.

Haben Dennis und Ina Aogo Kinder?

Nach der Hochzeit gründete das frischvermählte Paar eine Familie. Im selben Jahr kam ihre Tochter Payten Rose zur Welt. Vier Jahre später wurde Ina Aogo erneut Mutter. 2020 wurde Sohn Princeten True geboren. Auf Instagram zeigt sie gerne Fotos ihrer Kinder.

Ina Aogo privat: Sie litt nach Geburt ihres Sohnes an postnataler Depression

Viele Promis zeigen in der Öffentlichkeit nur die positiven Seiten ihres Glamour-Lebens. Ina Aogo hingegen spricht auch über schwere Zeiten. Nach der Geburt ihres Sohnes litt sie an postnataler Depression, wie sie im Februar 2021 gegenüber " " erklärte: "Ich konnte unseren Sohn nicht so annehmen wie unsere Tochter. Diese ganze Pandemie hat mich innerlich total zerstört."

Durch Instagram wurde Ina Aogo selbst berühmt

Als Spielerfrau startete Ina Aogo ihr Leben in der Öffentlichkeit, inzwischen ist sie aber nicht mehr nur die Frau an der Seite ihres berühmten Ehemannes. Auf Instagram hat sie sich eine Karriere als Influencerin aufgebaut, ihr folgen inzwischen 137.000 Fans. Bei ihren Postings zeigt Ina auch gerne Haut und präsentiert sich im Bikini.

Ina Aogo führt einen Podcast mit Ehemann Dennis

Die Spielerfrau verlässt sich aber nicht nur auf ihre Laufbahn als Influencerin. Zusammen mit Ehemann Dennis Aogo betreibt sie den Podcast "Liebe hat (k)einen Preis". Bereits zuvor konnte sie Erfahrung in diesem Bereich sammeln, als sie mit Mirjana Zuber den Podcast "Spielerfrauen on Air" führte.

Ina Aogo bei "Promi Big Brother" 2021: So bereitete sie sich auf den TV-Knast vor

Ina Aogo hat einen Plan, wie sie die Zeit im Container von "Promi Big Brother" gut überstehen wird. In einem Video-Tagebuch für erklärte sie vor ihrem Einzug: "Frühstücken tue ich nicht, weil ich hier schon ein bisschen angefangen hab, mich von Essen zu entwöhnen. Damit habe ich es nicht so schwer, wenn nachher mir einiges entzogen wird."