"Promi Big Brother" 2021: Starttermin, Sendezeiten und Infos

Bald ist es soweit und zahlreiche Trash-Promis ziehen wieder in den Container von "Promi Big Brother" 2021. Was ist vorab bekannt? Wie lauten Starttermin und Sendezeiten? Und welcher Superstar singt den Titelsong? AZ gibt einen Überblick.

Für Trash-TV-Fans ist "Promi Big Brother" ein absolutes Muss. Auch 2021 wird die Show wieder ausgestrahlt und einige Promis sind bereit für den Einzug in den Container. Alle Infos zu Starttermin, Sendezeiten, Moderation und mehr lesen Sie hier.

Wann startet "Promi Big Brother" 2021?

Mit Spannung wird erwartet, welche Promis in den bekanntesten TV-Knast Deutschland einziehen werden. Aber erst zum Starttermin am 6. August werden alle offiziell Teilnehmer enthüllt, denn auch die VIP-Kandidaten sollen vorab nicht wissen, mit wem sie das Bett teilen werden.

Sendetermine zu "Promi Big Brother" 2021: Wann läuft die Show?

Vergangenes Jahr waren die Teilnehmer von "Promi Big Brother" erstmals drei statt zwei Wochen weggesperrt. Auch 2021 wird die Show wieder an 22 Tagen ausgestrahlt, wie Sat.1 vorab mitteilt: "Die Sendetermine bei 'Promi Big Brother' sind etwas Besonderes: An zwölf von 22 Ausstrahlungstagen kommt das Show-Spektakel bereits in der Prime Time, um 20:15 Uhr."

Folge 1 Freitag, 6. August 2021, 20.15 Uhr Folge 2 Samstag, 7. August 2021, 22.15 Uhr Folge 3 Sonntag, 8. August 2021, 22.15 Uhr Folge 4 Montag, 9. August 2021, 20.15 Uhr Folge 5 Dienstag, 10. August 2021, 22.15 Uhr Folge 6 Mittwoch, 11. August 2021, 20.15 Uhr Folge 7 Donnerstag, 12. August 2021, 22.15 Uhr Folge 8 Freitag, 13. August 2021. 23.15 Uhr Folge 9 Samstag, 14. August 2021, 20.15 Uhr Folge 10 Sonntag, 15. August 2021, 22.15 Uhr Folge 11 Montag, 16. August 2021, 20.15 Uhr Folge 12 Dienstag, 17. August 2021, 22.15 Uhr Folge 13 Mittwoch, 18. August 2021, 20.15 Uhr Folge 14 Donnerstag, 19. August 2021, 22.15 Uhr Folge 15 Freitag, 20. August 2021, 20.15 Uhr Folge 16 Samstag, 21. August 2021, 22.15 Uhr Folge 17 Sonntag, 22. August 2021, 22.15 Uhr Folge 18 Montag, 23. August 2021, 20.15 Uhr Folge 19 Dienstag, 24. August 2021, 20.15 Uhr Folge 20 Mittwoch, 25. August 2021, 20.15 Uhr Folge 21 Donnerstag, 26. August 2021, 20.15 Uhr Finale Freitag, 27. August 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2021: Wer soll dabei sein?

Auch wenn die Promis für die neue Staffel der Trash-Show noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden, gibt es bereits Gerüchte um potentielle Kandidaten. Mehr Infos zu den Teilnehmern bei "Promi Big Brother 2021" lesen Sie hier.

Moderation bei "Promi Big Brother" 2021: Sind Jochen Schropp und Marlene Lufen noch dabei?

Seit acht Jahren steht Moderator Jochen Schropp bereits für "Promi BB" vor der Kamera. Mit Marlene Lufen (seit 2018) bildet er das perfekte Team, um auch mal über den ein oder anderen Kandidaten abzulästern. Auch 2021 werden die beiden wieder gemeinsam durch die Show führen.

Konzept von "Promi Big Brother": Welches Motto hat die neue Staffel?

Für die Trash-Sendung lassen sich VIPs in einem TV-Studio einsperren. Dabei werden sie rund um die Uhr von der Kamera gefilmt und müssen jede Menge praktische und teilweise unsinnige Aufgaben erledigen. Die Kandidaten nominieren sich nach einer gewissen Zeit gegenseitig zum Auszug, jedoch entscheidet der Zuschauer per Telefon-Voting, welcher Promi tatsächlich gehen muss.

Bei "Promi Big Brother" gibt es zwei verschiedene Bereiche: einer voller Luxus und ein weiterer, der nur mit dem nötigsten ausgestattet ist. Bei der Show dürfen sich die Bühnenbildner meist auch kreativ austoben, denn jedes Jahr gibt es ein neues Motto. In den vergangenen Staffeln gab es bereits Camping, Märchen und Baustelle. Wie das Set 2021 aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

David Hasselhoff singt "Promi Big Brother"-Titelsong: Wird er auch in den Container ziehen?

Mit "The Passenger" kehrt Weltstar David Hasselhoff zu "Promi Big Brother" zurück und singt den diesjährigen Titelsong. Bereits in der ersten Staffel des Formats war er als Bewohner dabei. Ob er selbst nochmal als Überraschungsgast einziehen wird, ist noch nicht bekannt.