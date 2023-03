Fastenpredigt von Maxi Schafroth am Nockherberg 2023: Salvator mit Standing Ovations

Nach vier Jahren endlich wieder live: Kabarettist Maxi Schafroth derbleckt die Polit-Prominenz und spart dabei auch schwere Themen nicht aus.

Kabarettist Maxi Schafroth am Freitag am Nockherberg.

München - Kaum zu glauben - vier Jahre ist es bereits her, dass droben am Nockherberg die letzte richtige Starkbier-Sause lief. Nur zur Erinnerung: 2020 - Corona-Pause. 2021 - digitales Derblecken (Vizekanzler Scholz und Kanzler-Kandidat Armin Laschet waren unter anderen zugeschaltet). 2022 - Kriegs-Pause. Tja, und am Freitag eben Nockherberg: endlich wieder wie früher.

Natürlich wieder mit dem Allgäuer Kabarettisten Maxi Schafroth. Der 38-Jährige ließ in seiner einstündigen Rede kaum jemanden aus, umschiffte gekonnt einige Klippen, hatte diesmal sogar, anders als noch bei seiner Premiere 2019, die AfD auf dem Zettel - und mäanderte so zwischen Landes- und (spärlicher) Bundespolitprominenz, Klima-Klebern, Migration, Stammstrecken-Debakel und Alfons Schuhbeck. Und das auf Allgäuerisch - und Arabisch. Und mit sehr starken Worten über das Glück, in einer Demokratie leben zu dürfen - weshalb es am Ende, eine Nockherberg-Premiere!, Standing Ovations gab. Seine besten Sprüche über:

Innenminister Joachim Herrmann

Draußen demonstrieren's zum Weltklimatag - aber wir können nachher beruhigt heimfahren. Der Joachim hat tonnenweise Lösemittel bestellt, dass nachher am Giesinger Berg ned rumpelt.

***

Also, wie der Joachim jetzt profitiert von seiner Präventivhaft, die er damals mit seinem Juristen-Lego zammgesteckt hat. Da hat der Mann das zweite Juristische Staatsexamen und baut Gesetze wie ein Heimwerker nach 5 Halbe. Könntst dich im Fasching doch mal als Justitia verkleiden. Der Joachim als Justitia: Wer braucht zwei blecherne Waagschalen, wenn er zwei gsunde Händ hat?

CSU & Masken-Affäre

Vier Jahre ist das her, dass wir uns hier getroffen haben. Wir dürfen heut beinander sein, weil wir Immunität gewonnen haben. Viele haben Immunität gewonnen - a paar CSUler haben Immunität verloren.

CSU und Bayern

Bayern und die CSU - das ist a bissl so wie das ZDF und das Traumschiff. Man weiß, es ist ein rußiger Koloss mit enormer Verdrängung, aber es fühlt sich halt so gemütlich an, wenn der Silbereisen so tut, als könnte er ein Schiff lenken. Drauf Prost, auf die Kunst der Verdrängung!

***

CSU & Stammstrecke

Schau mer mal nei in die CSU-Bilanz. Hab da einen Aktenvermerk, wo draufsteht: "Keine Gewinnerthemen". Ihr seids lustig in der Staatskanzlei, schreibens einen Aktenvermerk, wo drinsteht: Stammstrecke = kein Gewinnerthema, das vertuschen wir. Ich hab den Eindruck, seit so Leut wie der Scheuer weg sind, habt ihr einen Fachkräftemangel im Bereich strategisches Bscheißn. Es sind Kirchenvertreter da, die haben Connections, lasst euch von denen erklären wie ma handwerklich sauber vertuscht.

CSU-Verkehrspolitik

Eine desaströse Verkehrspolitik der CSU im Bund. Der Ramsi, der Alex, der Andi. Nix auf die Schiene kriegen, aber die eigenen Wahlkreise durchtunneln wie christsoziale Maulwürfe auf Ritalin.

Hubert Aiwanger

Der Hubert, der strahlt wie eh und je. Du hast eine Freude, gell, endlich wieder zammsitzen und gratis bewirtet werden. Hubert, du bist der Einzige der's Bsteck nicht hat abräumen lassen weil er denkt, da kommt noch was. Irgend so ein Creme Brüleh dadma schon noch essen, gell, Hubert? Mir halten zamm! Treib's no ordentlich vor dir her die woke Bagage.

***

Der Hubert, der nutzt Twitter wie ein Landwirt den elektrischen Viehstupfer: durch digitale Reize alle vor sich hertreiben. Aber immer wissend, wer sehr nah hinter her Herde läuft, steht im Fadenkreuz des Shitstorms.

Markus Söder

Interessant mit der Papperei, die 15-Jährigen pappen an der Straße, ihr pappts an euren Stühlen. Der Markus hat seine Klebezeit grad verlängert, weil er gemerkt hat: Ich bin eigentlich grad erst in der Aushärtphase und kein Lösemittel der Welt wird ihn entfernen.

***

Markus, heut zeig mas ihnen, dene Ampel-Clowns in Berlin. Dieses Berlin, wo alles einfach noch a bissle wichtiger daherkommt, der Duft des "Jetset", hast ja schon mal a bissl dran geschnuppert. Und dann diese Schmach. Unser Markus, der Kanzler der Herzen abgewatscht! Ich kann das nachfühlen. Der Markus stand schon vorn am Bug, wie die Kate Winslet mit ausgebreiteten Armen: Welt ich komme! Man weiß, wie der Film ausgeht.

***

Markus schau dich um im Saal. Es gibt Alternativen. Die Katha, der Ludwig, der Florian. Aber ich versteh schon. Mitm Hubert ist es bequemer. Der Hubert hat sich's im Söder-Schwitzkasten gemütlich gemacht. Denn wer aus der konventionellen Rinderhaltung kommt, weiß: Man kann auch mit einem Metallbügel um den Hals ein Freiheitsgefühl entwickeln.

***

In Passau in der Dreiländerhalle habens beim Markus versehentlich den falschen Marsch gespielt - der Markus war völlig durcheinander, der hat gezuckt wie ein Staubsauger-Roboter an der Teppichbodenleiste.

***

Wer keine Konkurrenz fürchtet, wird lahm. Der Olaf baut in 90 Tagen ein LNG-Terminal, du in vier Jahren keine Wohnung.

Claudia Roth

Claudia, erzähl denen, was Leidenschaft ist, was es heißt, sich an Zäune und Gleise ketten, nichts im Rucksack außer die eigene Überzeugung und ein paar steinharte Dinkeltaler. Die hat gegen Atomkraft gekämpft, da seid ihr hier vorne noch mitm Biber-Schlafenanzug vorm Grundig gsessn, habts mit saugenden Augen dem Dieter Thomas Heck gelauscht und gschrien: Mama, der Kaba ist kalt!

Ricarda Lang

Fühlts euch wohl. Bstellts euch was Leichtes, die Ricarda hat sich vorher schon aktiv bei der Bedienung erkundigt ob Fleisch-Pflanz'n was Veganes sind. Nein. Liebe Grüne, gönnts euch heut mal einen Gockel mit Pommes. Eine Grüne Partei, die Kohlekraftwerke ans Netz nimmt und mit saudischen Potentaten verhandelt, kann auch bedenkenlos an frittierten Wiesenhof-Gockel essen.

Robert Habeck

Der Robert, wie der schon reinkommt in die Parteitagshallen, dieser lässige Schulhof-Federgang. So ein Habeck, der kommt rein ohne Marsch, ohne Musik er folgt seinem eigenen Rhythmus. Das ist den CSUlern suspekt, wenn einer keine Marschmusik braucht, um in staatsmännische Wallung zu geraten.

***

Der Robert, der weckt bei euch hier vorn Schulhof-Erinnerungen. Der Selfmade-Man mit dem Pueblo Tabak, der mit weicher Stimme ausm Reclam-Sartre zitiert, in einer Zeit, wo die Herren hier vorn noch mitm Pixi-Buch überfordert waren.

Martin Hagen (FDP)

Protest, Rebellion. Das verstehen die Konservativen nicht. Weil ihr dieses Gefühl nicht kennt's. Im Ernst, wer von euch hier vorn hat schon mal protestiert? Ja, der Hagen, FDP, genau, weil du bei Sixt an BMW bestellt hast - und dann war nur noch a Citroën da.

***

Liebe Opposition, da müsst man meinen, das ist eure Zeit, FDP, was ist los? Hagen! Die Benchmark is low. Wuppen wir den Deal, gehen wir ins Lead! Tschacka Tschacka. Was ist stattdessen los: Die FDP, 3 Prozent, 3 Prozent- aber ein Ego, als hättens im P1 aufm Klo grad in einen Faschingskrapfen gebissen. Kleiner Insider.

Bayern-SPD

Und die SPD? Prost da hinten. Wieder a mal tiefenentspannt. Die rutschen halb vom Stuhl. 10 Prozent in den Umfragen und dann mucken die Jusos auf und sagen, Rebellion als Selbstzweck! Wir tauschen den Generalsekretär aus und wenn man uns fragt, warum, sagen wir, wir wissen es eigentlich auch nicht. Aber Erneuerung hat auch was für sich - wir haben jetzt bei der SPD ein Tandem, und ein sozialdemokratisches Tandem erkennen sie daran, dass es gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahren will, das ist höchstmögliche Dynamik bei gleichzeitigem Stillstand.

Amtszeiten

Oberster Chef, Bestimmer, das darf man in Bayern erst werden, wenn man so vom Leben gezeichnet ist wie die da vorn! Wenn sich der Gesichtsausdruck verfestigt hat, bevor man weiß, wie man überhaupt schauen will. Wenn man auf der JU-Feier beim Tanzen mal einen Hexenschuss gehabt hat und so tut, als wäre es eine beabsichtigte Tanzbewegung. Wenn man weiß, was chronisches Sodbrennen ist. Wenn man mindestens vier Tage braucht, um sich von diesem Abend zu erholen. Der Hubert hat heute noch Augenringe von der 100- Jahr-Feier der Baywa. Was habt ihr da gemacht? Kunstdünger geschnupft?

***

Die Jungen lass ma nicht ran, stattdessen verlängert ihr eure Amtszeiten da vorne. Der Markus verlängert seine eigene und die vom Dieter (Reiter) gleich mit. Ihr bayrischen Space-Cowboys. Wer das nicht kennt, das ist der Film, wo der Clint Eastwood und a paar andere übermotivierte Geronten mit 83 noch mal in eine Rakete steigen und sagen: Wer mit Einparkhilfe in einen Walmart Parkplatz kommt, kann auch an a Raumstation andocken.

Konzertsaal

Fürs Grobe holt der Markus die Niederbayern. Fürs Feine den Markus Blume. Du hast auch eine steile Karriere hingelegt, grad no Generalsekretär der Watschnaugust der Partei, und jetzt zur Belohnung Minister für Wissenschaft und Kunst. Kunst in Bayern, wie schaut's denn jetzt aus mit einem Konzertsaal in München? Der Markus, nein nicht Du, der andere Markus, der, der was zu sagen hat, hat sich ja eine Denkpause erbeten, die dauert jetzt schon über ein Jahr. In der Zeit, in der Markus denkpausiert, bauen andere Städte ganze Elbphilharmonien.

Lehrer-Misere

Da sitzt die Kultusministerin von Baden-Württemberg. Schaut's der mal in die Augen. Theresa! Servus. Die hat Lehrer ausgebildet, liebevoll und auf der Höhe der Zeit. Was glaubts denn ihr, wenn ein Lehrer aus einem digitalisierten Bundesland nach Bayern kommt und unsere rückständigen PVC-Dunst geschwängerten Leistungs-Folterkammern sieht? Der dreht um und unterrichtet daheim gratis an der Volkshochschule.

Klaus Holetschek

Unser Klausi. Der hat den verschlungenen Weg gefunden, in den Markus hinein, hinter die Gesichtsstellmotoren der fränkischen KI. Klaus, solche wie dich kenn ich ausm Allgäu, die sind früher im Schulbus immer ganz vorne gesessen und haben sich beim Busfahrer eingschleimt. In beneide dich nicht. Pflegenotstand, Klinikpleiten. In den Krankenhäusern wird es immer enger, Klaus, besprecht euch heut Abend. Wenn der Hubert weniger beschneien würde, dann gäbs zumindest schon mal weniger Beinbrüche.

Friedrich Merz

Da kommt so ein politischer Scheunenfund wie der Merz daher und verunglimpft mit seinem Geschwätz über "kleine Paschas" eine ganze Kultur. Aber da sagt die Union, ja mei, das ist wie bei Autos mit H-Kennzeichen, da sagt man, der ist schon älter, der darf a bissl mehr Dreck ausstoßen.

Klima-Kleber

Zack, Blaulicht an, pack mas an de Rastazöpf. Nein liebe Auswärtige, Rastazöpfe das ist in Bayern keine kulturelle Aneignung, das sind Biohaltegriffe für die transportierende Staatsmacht.

Demokratie

Wir sind mit viel Glück in ein System hineingeboren, in dem relativ viel richtig läuft. Bis auf Maskendeals, geldgierige RBB- Intendantinnen, Cum-Ex, die Warburg Bank, Pflegenotstand und die EU Düngemittelverordnung. Das hab ich meine Milchbauern daheim versprochen dass ich das einbau.

***

Woanders gilt es als Stärke und Größe, wenn die Herrschenden unantastbar sind, sich abschotten, nicht kritisierbar sind und hier: Schauts es euch an, sitzen sie in die erste Reihe und lassen sich abwatschen. Das ist wahre Größe. Da sag ich Danke. Danke an die Kommunen, alle Ehrenamtlichen, die grad das Unmögliche möglich machen, die sind bereits am Limit und finden doch noch Lösungen, weil sie diese Verantwortung erkennen. Unterstützt die bitte, ihr hier vorne, die brauchen grad keinen warmen Händedruck - sondern Geld.

Alfons Schuhbeck

Außerdem soll ich vom Verband für Ingwer-Anbau noch sagen, lasst's den Schuhbeck frei. Seit seiner Inhaftierung ist der Ingwerpreis um 40 Prozent eingebrochen.