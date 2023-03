Nockherberg 2023 im Newsblog: Es wird wieder derbleckt!

Am Freitagabend findet im Paulaner am Nockherberg die traditionelle Starkbierprobe statt. Alle Infos rund um den Nockherberg 2023 im AZ-Newsblog.

München - Einmal im Jahr versammelt sich die bayerische Polit-Prominenz im Festsaal des Paulaner am Nockherberg, um dem Spektakel der Starkbierprobe beizuwohnen. Mit einem gewöhnlichen Fass-Anstich hat das aber wenig zu tun. Denn auf der Bühne spielt die Musik zum Derblecken auf.

Nach zwei Absagen und einer digitalen Ausgabe findet das traditionelle Politiker-Derblecken heuer endlich wieder in Präsenz statt.

Das Singspiel lässt die Politiker auf einer Insel stranden. Olaf Scholz wird von einer Frau gespielt (Nikola Norgauer) und Maximilian Schafroth freut sich über die Meinungsfreiheit auf dem Nockherberg. Die Protagonisten rund um Scholz werden sein: Markus Söder, Hubert Aiwanger, Christian Lindner, Friedrich Merz, Robert Habeck, Katharina Schulze und Dieter Reiter.

Die Fakten im Überblick:

Die Salvatorprobe beginnt um 19 Uhr und wird vom Bayerischen Rundfunk live übertragen.

Kabarettist Maxi Schafroth eröffnet mit seiner Fastenpredigt. Schafroth hält sie heuer zum dritten Mal.

Der Münchner Thomas Unger ist der neue Darsteller von Ministerpräsident Markus Söder (CSU. Neu mit dabei sind auch Robert Habeck (Thomas Limpinsel), Christian Lindner (Christian Pfeil) und Friedrich Merz (David Zimmerschied).

In unserem Newsblog gibt es alle aktuellen Infos rund um den Nockherberg und vielleicht ein bisschen Spott und Häme für die Derbleckten.

18.26 Uhr: Erste Erwartungen an den Fastenprediger werden am roten Teppich geäußert: "Ich rechne damit, dass die CSU sauber derbleckt wird. Das gehört dazu. Es gibt viele Themen, auf die sich Maxi Schafroth stürzen könnte – mit Sicherheit auch in der Landwirtschaft, da kennt er sich ja auch aus", sagt die CSU-Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zur AZ. Sie spielt darauf an, dass Schafroth im Allgäu auf dem Bauernhof seiner Eltern aufgewachsen ist.

+++ Maxi Schafroth über seine Fastenrede +++

Noch wenige Tage vor seinem großen Auftritt feilt der Fastenprediger an seiner Rede – insbesondere viel zu kürzen gäbe es, wie er der AZ verriet. Es sei ihm wichtig, schöne und traurige Dinge gleichermaßen vorkommen zu lassen. "Wir sind Menschen und wir dürfen uns auch freuen", so Schafroth. Trotzdem möchte er seine Rede mit einem nachdenklichen Ton abschließen.

+++ Singspiel: Ampel vs. Bayern auf der einsamen Insel +++

Ein paar Details zum Singspiel haben die Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann verraten: Die Politiker stranden auf einer einsamen Insel. Konkret sollen die Berliner Ampelpolitiker dort auf die bayerischen Volksvertreter treffen. AZ-Gastroreporterin Ruth Frömmer hat schon erste Informationen eingeholt.

+++ Zur Einstimmung: Historische Bilder vom Nockherberg +++

Ein Bildband erzählt Geschichten vom Salvator, der Paulaner-Brauerei – und von Münchnern in Sorge um ihren Führerschein. Ein Einblick hier.