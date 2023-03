Insolvenz! Sedlmayr-Legende Rudi Färber zahlungsunfähig?

AZ exklusiv: Sedlmayr-Legende Rudi Färber wollte aus Altersgründen kürzer treten. Doch jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Es geht um Insolvenz und möglicherweise auch um Zahlungsunfähigkeit.

München - Am 14. Oktober im vergangenen Jahr sorgte diese E-Mail für ein Beben in der Münchner Gastro-Welt. Im Betreff: Pressemitteilung "Beim Sedlmayr". Absender: Paulaner. Inhalt: Der Wirt Rudi Färber (74) hat das Traditions-Gasthaus in der Westenriederstraße zu einer Institution der bayerischen Küche gemacht. Doch jetzt möchte er langsam kürzer treten und einen Generationswechsel einleiten. Sein Nachfolger wird Hans-Jörg Bachmeier.

Paulaner-Geschäftsführer: Rudi Färber arbeitet Nachfolger ein

Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner Brauerei, ließ in der E-Mail mitteilen: "Rudi Färber gehört zu den Wirte-Originalen in München und ist seit Jahrzehnten geschätzter Partner und Freund. Mit seiner legendären Küche und seiner Gastfreundschaft hat er sich eine echte Fangemeinde geschaffen. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt praktisch selbst einen Nachfolger einarbeitet."

Wie konnte es so weit kommen? Gegen Vollblutgastronom Rudi Färber läuft ein Insolvenzverfahren. © imago/Lindenthaler

Amtsgericht bestätigt Rudi Färbers Insolvenz

Dass sich der stets so quirlige Rudi Färber aus Altersgründen aus seinem geliebten Wirtshaus zurückzieht, überraschte damals all seine Gäste, Freunde und Kollegen. Was niemand ahnte - das war nicht die ganze Wahrheit. Denn die schaut leider so aus: Vier Tage später meldete Rudi Färber Insolvenz an. Das bestätigt das Amtsgericht München auf AZ-Nachfrage: "Der Antrag ist am 18.10.2022 beim Insolvenzgericht München eingegangen."

Insolvenz läuft seit 7. November 2022

Das Insolvenzverfahren gegen Rudi Färber (Aktenzeichen 1509 IN 2554/22) wurde am 07.11.2022 um 10 Uhr eröffnet. Sedlmayr-Legende Rudi Färber zahlungsunfähig? Schwer zu glauben. Schließlich betrieb er das stets brechend volle Lokal seit 2000. Auch heute, nachdem Hans-Jörg Bachmeier der neue Pächter ist, steht Rudi Färber noch jeden Tag in seinem Wirtshaus.

"Der Sedlmayr ist eine Goldgrube": Doch warum kam es zur Insolvenz?

Ein Insider zur AZ: "Der Sedlmayr ist eine Goldgrube. Der Rudi hat am Tag sicher 8.000 bis 10.000 Euro Umsatz gemacht. Es macht einen wirklich ratlos, wie es so weit kommen konnte." Hat Färber so kostspielige Hobbys? Oder hat Corona ihn in die Insolvenz getrieben? Ein Lieferant vom Sedlmayr sagt: "Es sollen Gehälter offen sein - und vor allem Steuern."

Traditionsreich und beliebt: "Beim Sedlmayr" in der Westenriederstraße am Viktualienmarkt. © imago/Jürgen Ritter

Nachfrage bei Paulaner: Wusste die Brauerei von Rudi Färbers Insolvenz - und hat das Sedlmayr-Aus aus Altersgründen nur vorgeschoben? Sprecherin Birgit Zacher zur AZ: "Das müssen Sie bitte Rudi Färber fragen." Anruf bei Rudi Färber. Zum Thema Insolvenz sagt er zunächst zur AZ: "Das stimmt nicht. Es läuft kein Insolvenzverfahren gegen mich."

Nach Vorlesen der Insolvenz-Bestätigung des Amtsgerichts München meint Rudi Färber schließlich: "Dazu möchte ich keine Auskunft geben."