Singspiel beim Nockherberg 2023: Derbleckt wird dieses Jahr am Strand

Das Singspiel lässt die Politiker auf einer Insel stranden. Olaf Scholz wird von einer Frau gespielt und Maximilian Schafroth freut sich über die Meinungsfreiheit auf dem Nockherberg.

V.l.: Maximilian Schafroth, Paulaner-Chef Andreas Steinfatt, und die Autoren des Singspiels Stefan Betz und Richard Oehmann stoßen vorab noch mit Weißbier an. Am Freitag wird's ernst auf dem Nockherberg - und hoffentlich auch lustig.

München - "Ich wünsche mir sehr, dass Robert Habeck auf den Nockherberg kommt", sagt der Kabarettist und Fastenredner Maximilian Schafroth und sendet seine Grüße nach Berlin, "er kann auch gerne bei mir übernachten!"

Nockherberg zum ersten mal seit der Pandemie

Am kommenden Freitag findet das traditionelle Politiker-Derblecken zur Salvator-Probe nach zwei Absagen und einem digitalen Nockherberg wieder in Präsenz statt. Im Idealfall machen sich die Schauspieler über möglichst viele Politiker lustig, die ihnen live im Publikum zuschauen.

Schafroth sei angesichts der politischen Weltlage und des Kriegs in der Ukraine bewusst geworden, wie wichtig eine solche Veranstaltung ist. "Ich finde es tragisch, dass die Meinungsfreiheit in vielen Ländern auf der Welt in Gefahr ist", so der Kabarettist, "man muss sich in Erinnerung rufen, dass es ganz und gar nicht normal ist, dass sich ein Politiker da hinsetzt und sich das anhört."

Olaf Scholz ist eine Frau

Besonders Olaf Scholz dürfte seine Freude haben, denn der wird von einer Frau gespielt. Nikola Norgauer war schon in ganz unterschiedlichen Rollen beim Singspiel dabei. Sie hat schon Ursula von der Leyen, Andrea Nahles, Natascha Kohnen gespielt.

Nikola Norgauer hat sich für die Presse in die Olaf-Scholz-Schale geworfen und eine sehr scholzige Rede zum Nockherberg gehalten. © Sigi Müller

"Als die Anfrage kam, Olaf Scholz zu spielen, habe ich wahnsinnig gelacht und mich gleichzeitig sehr gefreut", so Norgauer zur AZ, "das ist immerhin ein ganz schöner Sprung auf meiner politischen Karriereleiter!" Die Protagonisten rund um Scholz werden sein: Markus Söder, Hubert Aiwanger, Christian Lindner, Friedrich Merz, Robert Habeck, Katharina Schulze und Dieter Reiter.

Das Geheimnis um die Rolle des Schauspielers Roland Schreglmann möchte man auf dem Nockherberg noch nicht lüften. Aber nachdem sich CSU-Generalsekretäre in der Vergangenheit als gutes Material bewährt haben, tippt die AZ einfach mal auf den immer noch recht neuen Martin Huber.

Maximilian Schafroth will, dass gelacht wird, aber auch nachdenkliche Töne in seiner Rede anschlagen. © Sigi Müller

"Wir lassen die Politiker auf einer einsamen Insel stranden"

Geschrieben wurde das Stück wieder von Stefan Betz und Richard Oehmann. "Wir lassen zwei Hand voll Politiker auf einer einsamen Insel stranden", verrät Stefan Betz. Der Regierungsflieger, mit dem sie zum Gas-Betteln unterwegs waren, musste notlanden, so die grobe Handlung. Themen wie Corona und der Krieg in der Ukraine kommen im Stück nicht vor. "An den ganzen Weltuntergangs-Szenarien mogeln wir uns ein bisserl vorbei", gibt Richard Oehmann zu. Das überlasse man dem Fastenredner. "Wir sehen uns als Komödien-Autoren", so Oehmann weiter.

"Ein Feuerwerk der Unbestimmtheit"

Und solchen biete das politische Geschehen derzeit genug, finden die beiden Autoren. "Söders Wahlkampf gegen die Bundesregierung, darauf stürzen wir uns", sagt Betz. Aber insgesamt sei es schwieriger geworden, geeignetes Personal, sprich markante politische Vorbilder zu finden. "Es wird nicht so spannend", kündigen die beiden Autoren mit einem Augenzwinkern an, "eher ein Feuerwerk der Unbestimmtheit." Politische Duos wie Söder und Aiwanger seien immer sehr ergiebig, aber auch Gegensätze. Zum Beispiel die Lockerheit eines Robert Habecks und einem Christsozialen, der sie auch gerne hätte. Man könnte in diesem Jahr eigentlich auch einen ganzen Nockherberg nur mit den Grünen machen, so Robert Betz.

Maximilian Schafroth ist noch nicht ganz fertig mit seiner Rede, aktuell muss er noch viel kürzen. Zu viele Themen liegen gerade in der Luft. Ihm ist wichtig, schöne und traurige Dinge gleichermaßen vorkommen zu lassen. "Wir sind Menschen und wir dürfen uns auch freuen", so der Fastenprediger. Trotzdem möchte er seine Rede mit einem nachdenklichen Ton abschließen.

Das offizielle Starkbierfest beginnt am 10. März und geht drei Wochen lang. werden.