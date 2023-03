Starkbierprobe am Nockherberg 2023: Das gab es im TV nicht zu sehen

Nach dreijähriger Pause fand am Nockherberg wieder die Starkbierprobe mit Singspiel und Derblecken statt. Prominenz aus Gesellschaft und Politik feierten zusammen, vor den heimischen Fernsehen schauten viele Fans zu. Doch was gab es im TV nicht zu sehen, was passierte hinter den Kameras? Die AZ hat sich für Sie vor Ort umgeschaut.

03. März 2023 - 22:03 Uhr, aktualisiert am 03. März 2023 - 22:12 Uhr | AZ

Nach dem Hauptprogramm am Nockherberg 2023 wurde noch zusammen gefeiert. © AZ