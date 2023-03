Neue Pächter nach Insolvenz im Sedlmayr: Stephan und Sebastian Kuffler übernehmen

"Beim Sedlmayr" am Viktualienmarkt in München bekommt neue Pächter. Sebastian und Stephan Kuffler haben den Vertrag mit dem Eigentümer bereits unterzeichnet. Bekannt wurde der Deal nach einem AZ-Bericht: Das Amtsgericht bestätigte Rudi Färbers Insolvenz.

München - Die Münchner Gastro-Welt ist gerade noch überrascht und schockiert über die Insolvenz von Rudi Färber, der seit 2000 das Wirtshaus Beim Sedlmayr in der Westenriederstraße betreibt, da sorgt die nächste Wirte-Nachricht für Wirbel.

Wiesn-Wirt Stephan Kuffler und Bruder Sebastian: 'Beim Sedlmayr' wird generalsaniert

Vom Juli 2024 sind Stephan Kuffler (Weinzelt, Seehaus, Mangostin) und sein Bruder Sebastian die neuen Pächter vom Sedlmayr. In einer Pressemitteilung geben sie ihren Gastro-Coup bekannt: "Kufflers haben einen entsprechenden Vertrag mit dem Eigentümer der Immobilie unterzeichnet." Und: "Kufflers als neue Betreiber des 'Beim Sedlmayr' werden erst einmal kräftig investieren: Das Wirtshaus muss einer umfangreichen Generalsanierung unterzogen werden, für die bis zu 18 Monate veranschlagt sind; das Haus wird entsprechend lange für Gäste geschlossen sein." Im Rahmen der Bauarbeiten soll das Lokal um 40 Plätze erweitert werden.

Nach AZ-Bericht: Hans-Jörg Bachmeier ist Pächter bis zur Grundsanierung der Kufflers

"Der Sedlmayr bleibt der Sedlmayr", verspricht Sebastian Kuffler. "Wir freuen uns über diesen Neuzugang in unserer Gastronomie-Gruppe und erhalten allen Münchnerinnen und Münchnern die Tradition dieses Hauses, in der Küche genauso wie in der Gaststube."

Bis die Grundsanierung beginnt ist Hans-Jörg Bachmeier Pächter vom Sedlmayr – Rudi Färber ist trotz seiner Insolvenz jeden Tag noch in seinem geliebten Wirtshaus und packt mit an.