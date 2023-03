Promi-Aufmarsch zur Starkbierprobe: Politiker feiern am Nockherberg 2023 mit Münchner VIPs

Drei Jahre musste die Prominenz aus Politik und Gesellschaft auf die Starbierprobe warten, 2023 darf sie endlich wieder stattfinden. Wer ist vor Ort und welcher VIP feiert besonders ausgelassen?

BrauerPhotos, AZ 10 Promi-Schaulaufen am Nockherberg: Die VIPs wollen die Starkbierprobe nicht verpassen.

Dieses Ereignis will sich die Münchner Gesellschaft nicht entgehen lassen – denn nach zweijähriger Pause darf am Nockherberg die Starkbierprobe wieder stattfinden. Auch 2023 erscheinen wieder zahlreiche bekannte Gesichter aus ganz Deutschland. Welche Promis sind vor Ort dabei und verfolgen das Singspiel live?

Söder-Ehefrau Karin in Tracht am Nockherberg 2023

Natürlich lässt es sich Markus Söder, seines Zeichens Ministerpräsident von Bayern, nicht nehmen, persönlich am Nockherberg zu erscheinen. Mit an seiner Seite ist auch Ehefrau Karin, die für den Abend extra in Tracht geschlüpft ist. Weitere VIP-Gäste aus der Politik sind unter anderem OB Dieter Reiter, Claudia Roth und Katharina Schulze.

Simon Pearce freut sich auf Derblecken

Aber auch die Münchner Society lässt sich das Event am Nockherberg nicht entgehen. Uschi Glas hat vorab eine hohe Erwartung an den Abend: "Natürlich wird die CSU und vor allem Markus Söder sauber derbleckt. Es ist ja auch eine Ehre, wenn man in der Fastenpredigt vorkommt." Auch Comedian Simon Pearce freut sich auf die Starkbierprobe: "Ich wünsche Maxi viel Erfolg. Ich wäre ordentlich nervös, aber würde den Job natürlich auch gern machen. Einmal dem Landesvater wegen seiner leeren Versprechungen bei der Windkraft und generell für seine Flatterhaftigkeit einen mitgeben."

