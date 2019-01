Davies: Bewunderer von Lionel Messi

"Er macht das ganz gut", urteilte Kimmich nach dem ersten, kurzen Praxistest. "Ich glaube, dass er uns schon in der Rückrunde weiterhelfen wird." Die Verpflichtung von Davies ist das Werk von Hasan Salihamidzic. Dem Sportdirektor gelang es, den umworbenen Kanadier aus Vancouver nach München zu lotsen.

In der nordamerikanischen Major League Soccer konnte Davies auftrumpfen. Bei den Bayern ist der Kanadier zunächst ein Lehrling, der sich an das Bundesliga-Niveau herantasten muss. "Ich will mich hier einfach weiterentwickeln." Er orientiert sich an den Größten der Fußballbranche: "Seit ich Fußball spiele, bewundere ich Lionel Messi. Er ist meine Inspiration."

Niko Kovac will Davies, der für die Bayern eine Wette auf die Zukunft ist, behutsam heranführen. "Er ist ein junger Spieler, der in seinem Heimatland zum Spieler des Jahres gewählt wurde. Er hat ein Riesen-Potenzial. Wir brauchen Qualität, deshalb ist er hier", sagte der Trainer.

Davies: Jokerrolle im Spiel gegen Hoffenheim?

Der verletzungsbedingte Ausfall von Ribéry und Robben zum Rückrundenstart könnte dazu führen, dass Bayerns neue Nummer 19 schon am Freitag gegen 1899 Hoffenheim dabei sein darf - als Joker. Erste Wahl als Flügelzange ist statt "Robbéry" vorerst "Cobry", also die jüngere Besetzung mit Serge Gnabry (23) rechts und Kingsley Coman (22) links.

Der Franzose zeigte sich bei der Generalprobe in guter Form, auch wenn er wie seine Kollegen kein Schussglück hatte. "Gut ist, dass wir kein Tor gekriegt haben. Schlecht ist, dass wir keines gemacht haben", bilanzierte Kimmich nach den Erfolgen im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf und Gladbach. Für die geplante Aufholjagd auf Herbstmeister Borussia Dortmund war der Telekom Cup kaum aussagekräftig. "Wo wir stehen, kann man erst nach dem Spiel gegen Hoffenheim beurteilen", verkündete Kimmich.