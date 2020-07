Sané bekommt die Trikotnummer 10

Sané wird künftig mit der Trikotnummer 10 auflaufen – auch das gaben die Bayern bereits am Freitag bekannt. "Aus Respekt vor Philippe Coutinho, der aktuell die Nummer 10 trägt und auch das anstehende Pokalfinale in Berlin sowie alle möglichen Spiele in der Uefa Champions League im August damit bestreiten wird, verzichtete Sané im Zuge seiner Verpflichtung an diesem Donnerstag auf das Fotomotiv mit seiner neuen Nummer", schreiben die Münchner in einer Mitteilung.

Der Flügelspieler war schon lange als Wunschkandidat der Bayern gehandelt worden. Im vergangenen Sommer hatte der 24-Jährige einen Kreuzbandriss erlitten, aus dem angestrebten Wechsel wurde damals nichts. Erst kürzlich kehrte der Nationalspieler 323 Tage nach seiner langen Verletzung auf den Rasen zurück.

Sané ist bereits der dritte Sommer-Neuzugang des FC Bayern. Neben Schalkes Alexander Nübel läuft auch Abwehr-Youngster Tanguy Nianzou künftig für die Münchner auf. Der 18-Jährige kommt ablösefrei von Paris Saint-Germain und unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis 2024.

