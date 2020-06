Gut 60 Minuten später war dann schon wieder Schluss für den Meister. Heute wird die Vorbereitung auf das letzte Bundesliga-Spiel dieser Saison beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) fortgesetzt. Besonders erfreulich aus Bayern-Sicht: Abwehrstar Niklas Süle (24) konnte fast genau acht Monate nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie das komplette Training absolvieren, er ging auch schon wieder in Zweikämpfe, dribbelte wie in besten Zeiten. Gleiches galt für den brasilianischen Spielmacher Philippe Coutinho (28) nach seiner Operation am rechten Sprunggelenk.