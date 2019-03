Timo Werner: Verlängerung oder Wechsel

Die Personalie Werner wird bei RB Leipzig immer brisanter. Der Grund: Der DFB-Stürmer hat bei den "Roten Bullen" nur noch einen Vertrag bis 2020. Ein ablösefreier Abgang kommt für die Bosse nicht in Frage, deswegen ist ein Wechsel im kommenden Sommer äußerst wahrscheinlich – vorausgesetzt Werner verlängert seinen Vertrag nicht vorzeitig. "Wir haben bei der Vertragsunterschrift klar vereinbart, dass wir mit Timo nicht in ein letztes Jahr ohne Vertragsverlängerung gehen", sagte RB-Vorstand Oliver Mintzlaff der "Sport Bild". Die Ausgangssituation ist also klar: Vorzeitige Vertragsverlängerung oder Wechsel im Sommer, damit Leipzig noch eine hohe Ablösesumme einstreichen kann.