"Es war aber ein Mannschaftserfolg. Wir können stolz sein auf die Jungs", sagte Flick in seiner unschlagbaren Sachlichkeit. Und stolz waren seine Schützlinge auf ihn. Es habe ihm "noch nie so viel Spaß gemacht, in einer Mannschaft zu spielen wie jetzt", schwärmte Neuer nach dem 1:0 (0:0) gegen Paris Saint-Germain.