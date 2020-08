Flick: Für Thiago zählt nur die Champions League

"Thiago hat in Barcelona gespielt, sieben Jahre bei Bayern. Nun will er die neue Herausforderung, was meiner Meinung nach die Premier League sein müsste", sagte Trainer Flick der "Sport Bild" und ergänzte: "Das würde noch in seinen Karriereweg passen. Aber das Thema sehe ich entspannt, weil ich weiß, dass für Thiago erst einmal nur die Champions-League-Endrunde zählt!"

Mit Corentin Tolisso, der gegen Chelsea nach seiner Einwechslung sofort ein Tor erzielte, hat Bayern eine weitere Top-Alternative fürs Zentrum. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht in dem Franzosen einen vielversprechenden Ersatzmann, sollten Thiago und auch Javi Martínez den Klub im Sommer verlassen. Ein Zukunftsthema. Nun zählt erst mal nur Barça.

Und es scheint so, als sei Flicks Team bereit für den Kampf am Freitag gegen Krieger Vidal.

