Kapitän Manuel Neuer trug die Trophäe lässig am Henkel in der linken Hand, als er die Gangway herunterschlenderte. An deren Ende hatte Ministerpräsident Markus Söder den Roten Teppich ausgerollt und empfing die müden Triple-Helden noch auf dem Rollfeld. Thiago führte den Tross an und durfte sich als Erster per coronakonformem sanftem Ellenbogencheck von Söder gratulieren lassen. Der sprach von einer "großen Ehre, ganz Bayern ist stolz darauf. Der FC Bayern hat wie immer die deutsche Fußball-Ehre großartig nicht nur verteidigt, sondern sich großartig verhalten. Kompliment, Verneigung, Verbeugung." Söder würdigte das Team als eine "der beeindruckendsten Bayern-Mannschaften, die wir je gesehen haben. Diese positive Ausstrahlung, dieser Teamgeist macht Mut – auch in Coronazeiten."