08.56 Uhr: Lang dauert's nicht mehr, bis die Absperrungen am Wiesn-Gelände geöffnet werden. Dann geht der Ansturm auf die Zelte los, doch Bier gibt's dann noch lange nicht. Ab 10 Uhr können die Gäste antialkoholische Getränke bestellen, erst nach dem Anstich um 12 Uhr gibt's dann auch Bier.

08.47 Uhr: Wirteeinzug, Anstich, Trachten- und Schützenumzug: Bei den ganzen Wiesn-Terminen am ersten Wochenende kann man schonmal durcheinander kommen. Hier gibt's den Überblick – was ist wann wo?

08.39 Uhr: Ob wohl auch selbsternannte Oktoberfest-Hasser diesen Liveticker mitverfolgen? Wenn ja, ist dieser Klassiker aus unserem Archiv ein Muss: "Wiesn: Die schlimmste Zeit des Jahres!"

08.32 Uhr: München steht ein ereignisreiches Wochenende bevor, nicht nur wegen der Wiesn. Wer keine Lust aufs Oktoberfest hat, findet hier einige Alternativen. Zudem spielt heute Nachmittag noch der FC Bayern zuhause gegen den 1. FC Köln (ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker).

08.23 Uhr: Wo wir gerade bei der Temperatur sind: Keine Sorge, heute bleibt es nicht bei den gerade genannten sechs Grad. Später ziehen die Temperaturen richtig an, über 20 Grad sind dann möglich! Der Wettergott, er meint es gut mit der Wiesn und den Tausenden Besuchern am ersten Wochenende.

08.19 Uhr: Die Menschentrauben vor den Absperrungen werden größer und größer. Viele (vor allem junge) Besucher warten hier seit Stunden auf den Einlass – und das bei aktuell knackig-frischen sechs Grad. Zum Warmhalten haben einige Bier dabei, andere Wein und mancher sogar beides. Prost!

08.01 Uhr: Wer heute auf die Wiesn gehen will, bei der Bierfrage allerdings noch unschlüssig ist, bekommt nun Hilfe: Bei der Wiesnbierprobe am vergangenen Montag haben die Braumeister der sechs großen Münchner Brauereien ihr Werk beschrieben. Von "attraktiv gelb" bis hin zu "citrusartigen Hopfenaromen" ist alles dabei. Löwenbräu, Augustiner, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Spaten oder Paulaner – was darf's sein?

07.34 Uhr: Der übliche Wahnsinn, auch in diesem Jahr: Bereits Stunden vor dem offiziellen Wiesn-Beginn haben sich am frühen Samstagmorgen die ersten Gäste an den Eingängen postiert. Viele Wartende haben sich Bier und Brotzeit mitgenommen, immerhin müssen sie bis 9 Uhr warten, denn erst dann wird das Festgelände geöffnet.

Aus Sicherheitsgründen ist die Theresienwiese während des Oktoberfests seit 2016 umzäunt, so auch heuer wieder. Seitdem müssen die Gäste draußen warten. Erneut gilt ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke.

07.30 Uhr: Servus beinand und habe die Ehre! Herzlich willkommen zum AZ-Liveticker des ersten Wiesn-Tags 2019. In viereinhalb Stunden zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Bierfass in der Schottenhamel-Festhalle an. Den ganzen Tag über informieren wir Sie hier über die Ereignisse auf der Theresienwiese.