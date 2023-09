After-Wiesn-Party 2023: Hier kann man nach dem Oktoberfest feiern

Nach dem Oktoberfest in München weiterfeiern – die After-Wiesn-Partys gibt es in zahlreichen Clubs und Diskotheken der Stadt. Hier gibt es die besten Locations im Überblick.

Blick in die Milchbar in der Sonnenstraße.

München - Wenn die Bierzelte und Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest 2023 schließen, geht es in den Lokalen und Clubs Münchens erst richtig los! Ganz egal, ob man in bierseliger Laune weiterschunkeln möchte oder sich lieber den aktuellen Charthits hingeben will – für jeden Geschmack gibt es die richtige After-Wiesn-Station.

Wir haben im Folgenden eine Übersicht (ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit) erstellt. Damit man den Wiesn-Abend gebührend ausklingen lassen kann...

Sendling: Antonius Tenne

Zünftig geht's zu in der Antonius Tenne. © Antonius Tenne

Das älteste Nachtlokal Münchens in Sendling ist zur Wiesn-Zeit Kult. Ab 17 Uhr geht's in der Antonius Tenne immer los. Und die Stimmung wird dann von Stunde zu Stunde besser. Jeden Abend spielen unterschiedliche Musiker live. Auch viele Musiker aus den Wiesnzelten lassen hier ihren Abend ausklingen und man fühlt sich fast ein bisserl wie in einer Wiesn-Box.

Plinganserstr. 10, täglich 17 Uhr bis mindestens 3 Uhr. Außer den beiden Montagen und dem 3.10.

Ludwigsvorstadt: Heuboden Bar

So schaut's im Heuboden aus. © Bernd Wackerbauer

Der Heuboden ist gar nicht weit von der Wiesn entfernt und eigentlich eine Dart-Kneipe. Zur Wiesnzeit bleiben die Scheiben dort aber unbespickt. Stattdessen können Wiesnbesucher hier ihren Abend ausklingen lassen.

Kapuzinerstr. 2, während der Wiesn täglich geöffnet von 18 bis 3 Uhr

Schwanthalerhöhe: Kongress Bar

Die Kongress Bar, ganz in der Nähe der Theresienwiese. © Bernd Wackerbauer

Nach der Wiesn im Radius der Bavaria weiterfeiern. Die Kongressbar verspricht einen bunten Getränke-Mix der Cocktail-Master hinter der Bar.

Theresienhöhe 15, Di-Sa: 21 bis 2 Uhr So-Mo: geschlossen. Sondereröffnungstage: So, 1.10. und Mo, 2.10. ab 21 Uhr

Isarvorstadt: Substanz

Das Substanz-Team versorgt Wiesnbesucher mit Longdrinks, Bier (falls noch was reinpasst) natürlich Schnäpsen bis auch der/die letzte auf der Tanzfläche war.

Ruppertstr. 28, nach der Wiesn täglich von 22 bis 3 Uhr

Lehel: P1

Unter dem Motto "Servus Spezi!" wird auf der Terrasse, im Studio und im Club die Nacht zum Tag gemacht und zu Club-Sounds bis zum Sonnenaufgang gefeiert.

Prinzregentenstr. 1, nach der Wiesn täglich von 22 Uhr bis Sonnenaufgang, Eintritt: 14 Euro

Maxvorstadt: Park Café

Feier-Institution, auch während der Wiesn: Das Park Café. © Andreas Schebesta

Jeweils am Donnerstag, Freitag, Samstag und vorm Feiertag geht die Wiesn im Park Café weiter. "Bisserl gemütlich, bisserl zünftig, mit cooler Musik, lässigen DJs und ordentlichen Schmankerln. Kaiserschmarrn, Rollbraten, Wiesnbier und Champagner. Alles was man nach der Wiesn braucht!", sagt Park-Café-Chef Christian Lehner. Wem es auf der Wiesn zu voll ist, der geht ebenfalls im Park Café, denn der Biergarten öffnet täglich schon ab Mittag.

Sophienstr. 7, Do, Fr und Sa und 2.10.: nach der Wiesn

Altstadt: Roy Bar

Schlagerparty und Livemusik im Roy. © Roy

Nach der Wiesn einfach Weitersingen. Die Roy Bar im Hackerhaus in der Sendlinger Straße lädt zur Schlagerparty. Livemusik mit Günther Grauer und DJ.

Sendlinger Str. 14, 15. und 16.9, 21.bis 23.9., 28. bis 30.9. und 2.10. jeweils 22 bis 5 Uhr

Altstadt: Milchbar

80s, 90s und auch die 2000er gibt's in der Milchbar auf die Ohren. © Patrick Buckel

Nach der Wiesn wird hier weitergefeiert, und zwar jeden Tag nach einem anderen Milchbar-Motto: Montags gibt's Musik aus den 80ern, dienstags aus den 90ern, mittwochs ab 2000 und so weiter. Dirndl und Lederhosn sind trotzdem erwünscht. Und das Wiesnbier von Spaten gibt's natürlich auch – in geeisten Krügen

Sonnenstr. 27, ab 22 Uhr bis Open End, Eintritt: 10 Euro

Altstadt: ABC Club

Der Nachfolger des berühmten Heart Clubs am Lenbachplatz lädt zu Schampus und Cocktails. Gefeiert wird hier auf vier Ebenen: im Club, Kitchen, Bar oder ganz privat im Separée.

Lenbachplatz 2a

Altstadt: Call me Drella

Mittwochs gibt's Hip Hop, donnerstags mixed Music, freitags Electronic vs. House und Samstags House vs. Hip Hop

Max-Joseph-Str. 1, Mi-Sa nach der Wiesn 22 Uhr bis open end Eintritt ab 15 Euro