Alphonso Davies, Bayerns Senkrechtstarter der abgelaufenen Saison, urlaubt im Süden. Mit dabei: Seine Triple-Kollegen Leon Goretzka, Joshua Kimmich, David Alaba, Serge Gnabry und Youngster Bright Akwo Arrey-Mbi. Aus Davies' geplantem Heimat-Besuch in Kanada wird wohl nichts mehr. Nach dem Triumph in der Champions League hatte er Kanadas Premier Justin Trudeau via Twitter gefragt, ob er nach Hause reisen dürfe. Doch der Trip scheint nicht möglich zu sein: Aufgrund des derzeitigen gültigen Einreiseverbots sind die Reisemöglichkeiten nach Kanada stark eingeschränkt. Dafür lässt es sich der Linksverteidiger nun in Spanien gut gehen.