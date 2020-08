Und Vorstand Oliver Kahn meinte: "Was er gezeigt hat, nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der letzten Saison, das ist aller Ehren wert, das ist top. Und so einen Spieler braucht man auch als Leader in der Innenverteidigung." Alaba dirigiert die Kollegen lautstark, er spielt tolle Pässe und agiert clever in Zweikämpfen. Flick hat Alaba zum Abwehrchef ernannt, für die Finalrunde der Königsklasse ist er als Innenverteidiger gesetzt.