FC Bayern: Goretzka an alter Wirkungsstätte glücklos

THIAGO - NOTE 3: Der Zirkulator. Ließ wieder die Kugel laufen, beinahe so nonchalant wie der Ex-Bayer Toni Kroos. Effektiver Staubsauger-Job vor der Abwehr.

SERGE GNABRY - NOTE 3: Diesmal nicht ganz so effektiv im 1:1, aber dennoch ein steter Quell der Unruhe für die Schalker Abwehr.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Der Ex-Schalker durfte auf Müllers Lieblingsposition hinter den Spitzen ran. Hatte in der 16. Minute nach feiner Pavard-Flanke gleich mal das 1:0 auf dem Fuß, doch seine Direktabnahme strich knapp am Pfosten vorbei. Auch sein Schuss kurz vor der Halbzeit aus zentraler Position hätte das Zeug zu einem Treffer gehabt: knapp drüber. Weitere Torchancen per Kopf (69.) und Fallrückzieher (72.).

FC Bayern: Müller spielt Ecke ins Toraus

PHILIPPE COUTINHO - NOTE 3: Der Doppel-Torschütze von Hoffenheim blieb auch in Flicks neu formierter Offensive in der Start-Elf. Hatte aber nur eine sehr feine Szene, als sein Zwirbel-Schuss auf der Latte landete (62.).

THOMAS MÜLLER - NOTE 4: Bayerns Mr. Pokal (53 Spiele, 32 Tore, 22 Vorlagen) hatte wenig Szenen, kurz nach der Pause aber eine besonders peinliche: wollte eine Ecke schnell ausführen und passte die Kugel vom Eckballpunkt tatsächlich ins Tor-Aus.

JOSHUA ZIRKZEE - OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

