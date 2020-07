Hoeneß kann guten Mutes sein, wenn er von seiner Villa im Nobel-Ort Bad Wiessee aus an die Säbener Straße blickt. Denn auch unter der neuen Führungsriege läuft es beim FC Bayern. Den achten Titel in Folge haben die Münchner schon seit längerem in der Tasche, ins Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am Samstag gehen sie ohnehin als Favorit und auch in der Champions League scheint der Titel in diesem Jahr wieder möglich.