Ein stimmungsvoller Jahresausklang in der Arena – ach, wäre es doch schon das letzte Match des Jahres gewesen, wird sich so mancher Spieler gedacht haben. 51 von 52 Pflichtspiele in 2018 sind absolviert. Schlaf in himmlischer Ruh’? Noch nicht ganz, ein Spiel fehlt noch. Am Samstag bei Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker), da müssen sie noch ran, dann macht die Profiabteilung die Scheunen dicht. Endlich Weihnachtsurlaub, auch wenn es nur zwölf Tage sind, bis es am 4. Januar mit der Abreise ins Trainingslager nach Doha weitergeht. (Lesen Sie auch: Bayern-Transferziel Werner - Konkurrenz aus England)