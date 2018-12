Gewinner und Verlierer Nikolaus oder Krampus? Die braven und bösen Bayern

FC Bayern: Die Bösen

Der Nikolaus schaute Uli Hoeneß mit grimmigem Blick an, dann sagte er: "Uli, zieh dich warm an!" Doch ganz so schlimm wurde es für den Präsidenten des FC Bayern beim Fanklub-Besuch am Sonntag im oberfränkischen Kersbach nicht. Knecht Ruprecht, der neben dem Nikolaus und einem Engel vor der Bühne stand, fungierte nur als Drohkulisse. Für Hoeneß und seine Bayern gab's von der Basis viel Aufmunterung für den Rest der Saison.

Uli Hoeneß

Verbale Prügel hatte Hoeneß dafür am vergangenen Freitag auf der Jahreshauptversammlung bezogen, von Johannes Bachmayr, dem Knecht Ruprecht der Bayern-Fans. Die Breitner-Verbannung, das Katar-Sponsoring, Hoeneß' Nachtreten gegen Ex-Spieler, die Krawall-PK – Bachmayr sparte kaum ein Themenfeld aus. Einiges war polemisch und übertrieben, doch in so manchem Punkt dürfte er auch anderen Fans aus dem Herzen gesprochen haben. Personalentscheidungen wie die für Sportdirektor Hasan Salihamidzic sind umstritten, Hoeneß scheint die Strömungen im Klub nicht mehr so genau zu erkennen wie früher – und er wirkt unsouveräner. "Es wird Zeit, dass man sich zurückhält. Lieber mal die Schnauze halten, gar nichts sagen – auch wenn man sich ungerecht behandelt fühlt", meinte "Sky"-Experte Lothar Matthäus.

Franck Ribéry

Einen Schlag mit der Rute hat sich auch Franck Ribéry verdient. Der Franzose geriet nach dem 2:3 in Dortmund mit einem Journalisten aneinander, wurde handgreiflich. Ribéry vermasselte sich damit die Bambi-Auszeichnung, Bayern bestrafte ihn aber nicht.

Mats Hummels

Überhaupt: die Disziplin. Immer wieder wurden in dieser Hinrunde Interna an die Öffentlichkeit weitergegeben, zu den unzufriedenen Stars sollen neben James Rodríguez auch Sandro Wagner und Mats Hummels gehören. Weltmeister Hummels ließ sich bei der Niederlage in Dortmund aufstellen, obwohl er krank war. Ein Eigentor.

Der Abwehrbereich der Bayern ist insgesamt zu einer Problemzone geworden, 18 Gegentreffer in der Bundesliga sind zu viele: Torhüter Manuel Neuer weist schlechte Statistiken auf, auch Jérôme Boateng, David Alaba und Niklas Süle haben schon auf höherem Niveau gespielt. Ähnliches gilt für Javi Martínez im defensiven Mittelfeld.

Doch auch die sportliche Führung um Hoeneß, Salihamidzic und Karl-Heinz Rummenigge muss sich hinterfragen, ob die zurückhaltende Transferpolitik im Sommer wirklich richtig war.

Im Video: Kovac-Kampfansage an den BVB

Lesen Sie auch: Wechsel-Poker geht weiter - Nun äußert sich Pavard