München - Lissabon. Der 23. August. Es ist das Sehnsuchtsziel des FC Bayern und der große Traum von Thiago. Um Abschied zu nehmen nach sieben Jahren. Was würde da besser passen, als endlich den Henkelpott in die Luft zu stemmen? Mit dem FC Barcelona wurde der 29-Jährige 2011 bereits Champions-League-Sieger, mit Bayern fehlt ihm dieser Titel noch. Motivation genug, um in den verbleibenden Wochen dieser Saison ans Leistungslimit zu gehen. Thiago will sich als Champ aus München verabschieden.