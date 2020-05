Perisic verpasste wegen der Verletzung acht Pflichtspiele, danach folgte die Corona-Pause, in der er sich Schritt für Schritt zurückgekämpft hat. Sollte die Liga aber - wie aktuell diskutiert - noch im Mai fortgesetzt werden, wäre der 31-Jährige wieder einsatzbereit. Seine Rückkehr ins Kleingruppen-Training an der Säbener Straße kommt also genau zur rechten Zeit.