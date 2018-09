Wooyeong Jeong und Paull Will dabei

Für einige bleibt es nun möglicherweise nicht nur bei Testspielen, denn der Kroate hat mehrere Youngster in den Kader für die neue Champions-League-Saison berufen. So dürfen unter anderem Wooyeong Jeong oder Paul Will auf einen Einsatz in der Königsklasse hoffen.