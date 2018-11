29. Minute: Nachlässigkeit von Kimmich im Spielaufbau! Der Nationalspieler vertändelt den Ball gegen Höfler. Süle kann gerade noch eingreifen, sonst wäre der Freiburger durch gewesen.

26. Minute: Lewandowski mit der Riesen-Chance! Der Pole wird von Gnabry geschickt, schüttelt Höfler ab und kommt frei vor Keeper Schwolow zum Abschluss - vergit jedoch! Da muss er viel mehr draus machen!

24. Minute: Gnabry versucht es zweimal mit Distanzschüssen, es gibt aber kaum ein Durchkommen.

19. Minute: In den letzten Minuten gelingt es den Freiburgern deutlich besser sich zu befreien. Die Bayern sind nicht mehr ganz so druckvoll wie noch in der Anfangsphase.