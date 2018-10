Eine junge und frische Truppe zeigte einer in die Jahre gekommenen Elf - Joshua Kimmich oder David Alaba mal ausgenommen - wie wichtig Antritt, Spritzigkeit und jugendliche Unbedarftheit sind. Der in der Schlussphase von Kovac eingewechselte Serge Gnabry (23) deutete entsprechende Qualitäten wenigstens an, bei einem kraftvollen Vorstoß mit James, der beinahe zum glücklichen Siegtreffer geführt hätte.