Thiago ist Dreh- und Angelpunkt

Thiago, NOTE 2: Dreh- und Angelpunkt des Bayern-Spiels. Wie wichtig der Spanier ist, merkte man beim 1:3 in Leverkusen, als er fehlte. Kurbelt das Angriffsspiel von hinten heraus an. Sehr defensiv orientiert, super ballsicher, in Top-Form unentbehrlich.