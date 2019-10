Müller und Coutinho:

IVAN PERISIC - NOTE 4: Fast alles ging bei Bayern über die rechte Seite, über Coman und Kimmich. Perisic war selten am Ball, bei seinen wenigen Aktionen fehlte ihm zudem das Glück. Wurde folgerichtig ausgewechselt.

PHILIPPE COUTINHO - NOTE 3: Deutlich aktiver als zuletzt, forderte oft den Ball und verteilte ihn gekonnt. Der Distanzschuss des Brasilianers wurde gehalten (42.). Harmonierte durchaus gefällig mit Thomas Müller auf der Doppel-Zehn. Diese Variante hatte Kovac ja zuletzt ausgeschlossen. Darf man ruhig nochmal probieren.

THOMAS MÜLLER - NOTE 3: Mit seinen cleveren Läufen öffnete Müller immer wieder Räume für seine Mitspieler. Probierte es aus 20 Metern, sein Schuss wurde pariert von Union-Keeper Rafael Gikiewicz (21.). Agil, mit gutem Passspiel und kampfstark. Müller hat sich zurück in die Startelf gespielt.

KINGSLEY COMAN - NOTE 3: In der ersten Halbzeit sehr auffällig, in einigen Szenen aber auch sehr unglücklich. Rutschte etwa bei einem Flankenversuch aus (35.). Nach dem Seitenwechsel schoss er am Tor vorbei (48.). Sorgte stets für Irritationen bei Union. Serge Gnabry wurde nach 65 Minuten für Coman eingewechselt.

Übermenschliche Bilanz: Robert Lewandowski trifft im neunten Spiel in Folge

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 2: Bayerns Rekordbomber kann einfach nicht ohne Tore leben. Überlegt traf Lewy ins rechte Eck zum 2:0 (53.), es war sein 13. Tor in der Liga und gleichbedeutend mit einer neuen Bestmarke: Nie zuvor hatte ein Spieler an den ersten neun Spieltagen stets getroffen. Gratulation! Hätte sogar noch mehr Tore erzielen können.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Nach seiner Einwechslung für Coman sofort sehr gut im Spiel und mit großen Chancen. Der Nationalspieler scheiterte mehrmals am toll reagierenden Gikiewicz (70., 79., 83.). So eifrig stellt man sich einen Top-Joker vor.

CORENTIN TOLISSO - OHNE NOTE: Der Franzose kam für Perisic in die Partie (76.). Im defensiven Mittelfeld sicherte er den Sieg mit ab.

LEON GORETZKA - OHNE NOTE: In der Schlussphase für Coutinho eingewechselt (87.), vergab eine Großchance per Kopf frei vor Gikiewicz (90.). Ob Goretzka am Dienstag im Pokal gegen seinen Heimatklub VfL Bochum starten darf?

