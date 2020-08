Coutinho wird gegen Chelsea wohl beginnen

Flick will nun bei der Partie gegen Chelsea kein Risiko eingehen, deshalb wird es in der Startformation eine Änderung geben. Philippe Coutinho (28), von dessen Trainingsleistungen der Coach sehr angetan ist, soll für Coman in die Mannschaft rücken. Der Brasilianer steht für mehr Ballsicherheit, qualitativ ist sein Mitwirken kein Verlust.