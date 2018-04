Robbéry und FC Bayern: Das Ende einer Ära kündigt sich an

Mit dem derzeit verletzten Kingsley Coman (21) und dem an Hoffenheim ausgeliehenen Serge Gnabry (22) stehen die Nachfolger bereit. Heynckes hält sich in der Causa Robbéry mittlerweile raus. "Das zu entscheiden oder zu beeinflussen, ist nicht meine Aufgabe. Ich denke, dass ich mit beiden Spielern bis zum Ende der Saison erstmal top zusammenarbeiten werde. Was der Klub dann letztlich macht, muss man abwarten. Vielleicht haben die Spieler auch andere Ambitionen."

Was zumindest nicht so klingt, als wüsste Heynckes, dass die beiden noch ein Jahr bleiben. "Man muss sich manchmal auch Ruhe geben und die Dinge in aller Seriosität diskutieren, das machen wir", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Die Götterdämmerung hat begonnen, der Abschied von Robben und Ribéry, die laut Heynckes "zur DNA des Klubs" gehören, rückt näher. Das Ende einer Ära steht bevor.

Ribéry brilliert in Sevilla

Je mehr Zeit ohne ein Ja zu einem neuen Vertrag verstreicht, desto unwahrscheinlicher wird ein Verbleib. In Sevilla brilliert Ribéry, erzwang das Eigentor von Jesus Navas zum 1:1 (37.) und bereitete Thiagos Siegtreffer (68.) vor. Der Franzose habe "alles reingehauen, was er hatte", lobte Müller, "Franck ist unabhängig von den Torbeteiligungen immer noch ein ganz wichtiger Mann."

Ulreich: Robben "hat uns gepusht"

Lediglich seine Jähzorn-Attacken kann er nicht abstellen. Als Ribéry nach 13 Minuten zunächst Franco Vazquez foulte und dann Wissam Ben Yedder umstieß, war er mit Gelb gut bedient. Letztlich hatte er sich im Griff. Lesen Sie hier das Pro und Contra zum Ribéry-Ausraster!

Wie Bankdrücker Robben. "Arjen hat uns gepusht, die ganze Zeit, sehr positiv. Vorbildlich – so wie es sein muss", meinte Torhüter Sven Ulreich.

Ob das in die Entscheidungsfindung einfließt? Erst Mitte April, so Rummenigge, werde es Gespräche mit beiden geben. Ob das, mitten in der wichtigsten Saisonphase, der richtige Zeitpunkt ist? Scheiden tut weh. Oder folgt auf Enttäuschung ein letzter Energie-Schub?

