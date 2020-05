Goretzka liegt im Vergleich mit Coman leicht vorne

Goretzka, der dynamische Mittelfeldmann aus Bochum, stand am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin in der Startelf, holte den Elfmeter vor Robert Lewandowskis 1:0 heraus. Coman, der dynamische Flügelstürmer aus Frankreich, wurde in der 71. Minute für Goretzka eingewechselt. Nach mehreren Verletzungen in dieser Saison kämpft sich Coman einmal mehr zurück zu seiner Bestform. In dieser Saison war er wettbewerbsübergreifend in 25 Spielen an zehn Toren direkt beteiligt (fünf Treffer, fünf Vorlagen).