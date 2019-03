München - Die Tabellenführung in der Bundesliga hat der FC Bayern am Samstag mit dem furiosen 6:0 gegen Wolfsburg zurückerobert und damit die klare Botschaft gesendet: Liverpool kann kommen! Die Bayern sind bereit für das Achtelfinalrückspiel am Mittwoch (21 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) in der Champions League, ihre wichtigste Partie der bisherigen Saison. Und dabei gilt für die Bayern-Stars ausnahmslos: Dabei sein ist alles!