FC Bayern II will Stelle intern besetzen

Die finalen Gespräche bezüglich der Trainer-Rochade werden in dieser Woche geführt, wie Jochen Sauer bestätigte: "Sebastian Hoeneß ist ein Kandidat, den wir uns sehr gut in dieser Rolle vorstellen können. Wir wollen die Stelle intern besetzen, da unsere Trainer die Spieler am besten kennen."

Es wäre eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Hoeneß zukäme. "Es ist unheimlich wichtig für uns, dass die zweite Mannschaft jetzt wieder in der 3. Liga spielt, weil der Sprung zu den Profis nicht mehr so groß ist. Das ist für die Entwicklung der Jungs ein wichtiger Schritt", erklärte Präsident Uli Hoeneß: "Wir haben immer gesagt: Wenn man die Nachwuchsarbeit gut machen will, dann sollte die zweite Mannschaft in der 3. Liga spielen. Das gibt uns die Möglichkeit, gute Spieler zu verpflichten, die über die zweite Mannschaft den Sprung in die Bundesliga schaffen können." Auch er sah abgekämpft aus. Abgekämpft, aber zufrieden.

Lesen Sie auch: Fans Protestieren gegen geplante Hoeneß-Beförderung

Lesen Sie auch: Warum Hansi Flick für den FC Bayern so interessant ist