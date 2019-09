Roter Stern Belgrad kommt mit Selbstvertrauen

Dem FC Bayern bleibt nach dem hochintensiven Auswärtsspiel bei Tabellenführer RB Leipzig kaum Zeit zur Regeneration: Am Mittwoch wartet auf die Roten mit dem Heimspiel gegen den serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad die erste Aufgabe der Champions-League-Saison 2019/2020. Die Münchner Polizei erwartet ein Hochsicherheitsspiel in der Allianz Arena.

Die Gäste aus Belgrad konnten am Wochenende durch zwei späte Treffer einen 2:1-Heimsieg über FK Indija in der heimischen SuperLiga einfahren und reisen nach sechs Ligasiegen in Folge mit viel Selbstvertrauen nach München. Die Münchner hingegen kamen gegen RB Leipzig trotz einer starken ersten Halbzeit nicht über ein 1:1 hinaus.

Gegen Belgrad: Coutinho von Anfang an?

Bei den Bayern dürfte es aufgrund der kurzen Regenerationszeit und der durchwachsenen zweiten Hälfte gegen Leipzig zu personellen Veränderungen kommen: Trotz seiner Torvorlage gegen Leipzig könnte Thomas Müller in der Königsklasse das Nachsehen gegen Neuzugang Philippe Coutinho haben. Fraglich ist zudem, ob Trainer Niko Kovac Joshua Kimmich gegen Belgrad weiterhin im zentralen Mittelfeld einsetzen wird. Der Nationalspieler könnte auch - wie in den vergangenen Spielzeiten - als Rechtsverteidiger auflaufen.

Sicher ist allerdings, dass Kovac auch in der Champions League vorerst nicht auf Linksverteidiger David Alaba zurückgreifen kann, der sich beim Aufwärmen in Leipzig einen Muskelfaserriss zuzog. Wie schon am Samstag wird er voraussichtlich durch Rekordneuzugang Lucas Hernández ersetzt, wodurch Jérôme Boateng erneut in der Innenverteidigung starten könnte. Auch für den kürzlich am Oberschenkel operierten Leon Goretzka kommt ein Einsatz gegen Belgrad noch zu früh.